شاب ينهي حياته بطلق ناري في المنوفية

أقدم شاب بمركز أشمون فى محافظة المنوفية، اليوم الأحد، على إنهاء حياته، بإطلاق الرصاص على نفسة من فرد خرطوش كان بحوزته، لمروره بحالة نفسية سيئة.

تفاصيل الواقعة



تلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بوصول شاب جثة هامدة إلى مستشفى اشمون العام قد أطلق الرصاص على نفسه.



وبالانتقال والفحص تبين مصرع " سمير.ح" ٣٢عاما مقيم سبك الأحد بمركز أشمون أثر إطلاق الرصاص على نفسه من فرد خرطوش كان فب حيازته لمروره بحالة نفسية سيئة.

وبسؤال اشقائه أقروا بقيام شقيقهم بإطلاق الرصاص على نفسه من فرد خرطوش كان بحوزته وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة أصابته بحالة اكتئاب، ونفوا وجود شبهه جنائية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بعرض الجثمان على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

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