الأحد 09 مارس 2025
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رياضة

8 صور ترصد مران الزمالك اليوم استعدادا لمواجهة الأهلي

مران الزمالك
مران الزمالك

استأنف لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التدريبات الجماعية اليوم الأحد، خلال المران الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

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وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت عصر اليوم الأحد على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري، مشاركة أحمد حمدي بعد فترة غياب بسبب الإصابة التي كان يعاني منها بقطع في الرباط الصليبي.

وعاد أحمد حمدي للمشاركة في تدريبات الكرة بشكل تدريجي تحت متابعة خاصة من الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، بعدما انتهى من البرنامج التأهيلي خلال الفترة الماضية.
وسيخضع اللاعب لقياسات طبية جديدة خلال الفترة المقبلة لتحديد عودته للتدريبات الجماعية بشكل 

واصل محمود جهاد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء برنامجه التأهيلي على هامش مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي استعدادًا للقاء الأهلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز، في ظل الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية.

وخاض محمود جهاد جزء من تدريبات الكرة مع باقي زملائه، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.

وأدى لاعب الوسط مجموعة من التدريبات التأهيلية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال البدنية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي المقبلة في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمسابقة الدوري، والتي ستقام مساء يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة 

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل في ستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.  

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