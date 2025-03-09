عمرو أديب يوجه رسالة لـ لاعبي الزمالك قبل مباراة القمة

وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة تحفيز إلى لاعبي الزمالك قبل مباراة القمة ضد الأهلي بعد غد الثلاثاء في بطولة الدوري الممتاز.

وكتب عمرو أديب في تدوينة له عبر حسابه على تويتر: “لم يعد أمام الزمالك إلا بطولة ديربى الأهلى.. لو كسبنا الماتش يكون فيه تعويض كبير عن الدرع والكلام ده”.

أضاف أديب المعروف بانتمائه الشديد للقلعة البيضاء: “ممكن نكسب؟.. طبعا بس شيل من دماغك كل التاريخ القديم وافتكر التلاتين نقلة إللى فى آخر ماتش.. المكسب مهم يا شباب وكفايه كمية السعادة إللى حنعيش فيها لآخر الموسم”.

مباراة القمة

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي المقبلة في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمسابقة الدوري، والتي ستقام في التاسعة والنصف مساء يوم الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

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