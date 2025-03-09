مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 9، إخلاء سبيل آسر ياسين وزواج دياب

قلبي ومفتاحه، عرضت اليوم الأحد قناة ON، الحلقة التاسعة من مسلسل قلبي ومفتاحه، بطولة الفنان آسر ياسين، والتي شهدت محاولة دياب، التعدي على مي عز الدين، وهو ما رفضته، مؤكده له أنه لا تقبل الحرام.

وسألت ابنة أشرف عبد الباقي، والدها، عن علاقة مي عز الدين بأسعد، بعد رؤيتها لها في القسم مع آسر ياسين، فيما أمرت النيابة، بإخلاء سبيل آسر ياسين علي ذمة التحقيق، بكفالة 20 ألف جنيه.

وفجاءت شروق، مي عز الدين، بذهابها إلى منزلها، وأخبرتها بأنها متزوجة من دياب منذ ٣ سنوات، أي أنه تزوجها عليها، ودون علمها.

الحلقات السابقة من مسلسل قلبي ومفتاحه

وعرضت قناة ON، الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه، بطولة الفنان آسر ياسين، والتي شهدت القبض علي آسر ياسين، بعد العثور على مخدر الحشيش في سيارته، والذي وضعه له أحد رجال دياب، لينتقم منه، بعد تركه للعمل معه.

ورفض دياب، طلب أحمد خالد صالح، بالزواج من شقيقته، وهو ما صدمة وجعله يطلب منها أن يتزوجا على الفور، مقابل ترك العمل مع دياب.

وشهدت الحلقات السابقة، من المسلسل، استدراج أحمد خالد صالح، آسر ياسين، لمنزله ووضع مخدرات له في المياه، كما أحضر له فتاة ليل، وقام بتصويرهما، دون علم آسر ياسين، ليبتزه بفيديو جنسي.

وفي تطور خطير، أطلق دياب الرصاص على بيجو، الشاب الذي يعمل لصالحه، وأمر أحد رجاله، بالانتقام من آسر ياسين، بسبب تطاوله عليه.

قلبي ومفتاحه

وتم زواج أشرف عبد الباقي، من عايدة رياض، في المكان الذي عثر فيه آسر على مي عز الدين، التي طلبت منه عدم الكشف عن زواجهما، ووعدته بالتحدث معه على الهاتف لاحقا.

مي عز الدين

واتصلت مي عز الدين، بآسر ياسين، بعد انتهاء الفرح، وقابلته، وشرحت له أنه طلبت الطلاق منه، بسبب شعورها بالحب تجاهه، ليطلب منها أن يساعدها في حل مشكلتها مع دياب، وهو ما رفضته تماما خوفا عليه.

فيما اتفق آسر ياسين، مع دياب على العمل معه، بعد تحرير وصل أمانة بقيمة مليون جنيه.

واكتشف آسر ياسين، بعد تورطه في العمل مع دياب، أنه يتاجر في العملة الأجنبية.

فيما رفض دياب، إعطاء آسر ياسين، وصل الأمانة، لكي يترك العمل معه.

واكتشف دياب، أن شقيقته، مرتبطة بشخص من دون علمه، وهو ما جعله يتشاجر معها.

قلبي ومفتاحه

آسر ياسين

وخرج آسر ياسين، لمقابلة العروسة، التي جلبتها له والدته، واعتذر لها عن الارتباط بها، بينما طلب محمود عزب، من أشرف عبد الباقي، مصارحة دياب بالحقيقة، لكي لا يتزوج والدته.

واختتمت الحلقة الخامسة، بمفاجأة كبيرة، حيث فوجئ آسر ياسين، بوجود مي عز الدين، في فرح خاله أشرف عبد الباقي، بعد أن قضى عدة أسابيع في البحث عنها.

مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه مكون من 15 حلقة، ويعرض عبر شاشات المتحدة ومنصة واتش ات.

قلبي ومفتاحه

قصة مسلسل قلبي ومفتاحه

يجسد النجم آسر ياسين في مسلسل قلبي ومفتاحه شخصية سائق كان قد فقد عمله في مجال الأدوات الطبية إثر تداعيات جائحة كورونا.

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين ومي عز الدين ودياب وأشرف عبد الباقي وأحمد خالد صالح وميس حمدان وسماء إبراهيم وسارة عبد الرحمن، من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن.

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