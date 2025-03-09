تقدم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتهنئة إلى جامعة المنصورة بمناسبة حصولها على شهادة الأيزو 26000 للمسؤولية المجتمعية، مشيدًا بجهود الجامعة في تعزيز دورها المجتمعي وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لأفضل المعايير الدولية.

وزير التعليم العالي يهنئ جامعة المنصورة لحصولها على شهادة الأيزو 26000 للمسؤولية المجتمعية

أعرب الوزير عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يعكس التزام الجامعة بتطبيق معايير الجودة والتميز المؤسسي، وحرصها على دمج مفاهيم المسؤولية المجتمعية ضمن استراتيجياتها، مما يسهم في تعزيز تأثيرها الإيجابي على المجتمع والبيئة.

وأشار الوزير إلى أن حصول الجامعة على هذه الشهادة يعزز مكانتها كمؤسسة أكاديمية رائدة تسهم بفاعلية في دعم المشروعات المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ ثقافة الابتكار والمسؤولية داخل الحرم الجامعي.

ووجه الوزير الشكر والتقدير للدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة وقيادات الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين والطلاب، متمنيًا لهم مزيدًا من التقدم والنجاح في مسيرتهم العلمية والمجتمعية.

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