الأحد 09 مارس 2025
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محافظات

حملة مكبرة للتفتيش ومراقبة الأغذية بشوارع المكس والمفروزة بغرب الإسكندرية

حى غرب بالإسكندرية
حى غرب بالإسكندرية

شنت  الأجهزة التنفيذية بحى غرب محافظة الإسكندرية اليوم،  حملة مكبرة مفاجئة لإزالة الإشغالات وللتفتيش ومراقبة الأغذية وأسعارها للحفاظ علي سلامة المواطنين، وذلك بحضور تموين غرب، رخص المحلات والمتابعة الميدانيه واشغال الطريق بالحي.

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وفي إطار تكثيف الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والحد من الغش التجاري، ووفقًا لتوجيهات الفريق  أحمد خالد حسن سعيد محافظ الاسكندرية والمهندسة زينب السيد رئيس حي غرب

واستهدفت الحملة عددا من المنشآت والمحال بشوارع النيل وراغب باشا بمنطقة كرموز.

وأسفرت الحملة عن تحرير ٥ محاضر تموينية وتم التنبيه علي المحال بالالتزام بالتقديم الى المركز التكنولوجي بالحي لاستخراج الرخص لمحالهم وفقا للقانون ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ لعدم التعرض لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق متصل تم إزالة كافة الإشغالات التي تشغل الرصيف والطريق العام وتم توسعة الطريق وفرض الانضباط.  

ومن جانبها نوهت رئيس الحي أنه لا تهاون في مواجهة اي مخالفات وإشغالات تضر بالصالح العام وصحة المواطن وان الحملات متواليه بنطاق حي غرب لفرض الانضباط

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بحى غرب محافظة الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن المهندسة زينب السيد

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