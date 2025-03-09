الأعلى للآثار يعرض أبرز القصص للمرأة المصرية القديمة في عيدها العالمي

عرض قطاع المتاحف التابع لـ المجلس الأعلى للآثار، بعض القصص لنساء رائدات من مصر القديمة، وذلك تزامنا مع احتفال العالم في الثامن من مارس من كل عام باليوم الدولي للمرأة تكريما لإنجازات المرأة وتعزيزًا لحقوقها.

اليوم العالمي للمرأة

وكان للمرأة دور فعال في نهضة المجتمع عبر التاريخ. فتميزت بمشاركتها الفعالة فى شتى المجالات ولعبت دور الإلهه والملكة والمحاربة.

وكانت المرأة في العصور القديمة لها مكانة ودور كبير فى بناء الحضارة، وشاركت الرجل حياته وكفاحه منذ بداية المجتمع الإنسانى، وقد سجل التاريخ إنجازاتها فى كل حضارة خاصة الحضارة المصرية القديمة والحضارة الإغريقية والحضارة الرومانية وغيرها.

ولعل من أشهر الملكات عبر التاريخ المصري القديم



الملكة مريت نيت



أول ملكة تحكم فى تاريخ العالم، حكمت الحضارة المصرية التي تعد من أوائل الحضارات في التاريخ، وكانت تتبع الأسرة المصرية الأولى.

وكان اسمها مرتبط باسم آلهة مصرية قديمة "نيت"، وهى كانت آلهة يتعبد لها المصريين القدماء،وأبرز سمات الملكة مريت نيت، أنها كانت صاحبة طموح للسلطة، حيث إنها تمكن أحد من شئون الحكم وتولت الوصاية على العرش برغم التقاليد الدينية المقيدة للحكم في هذه الفترة.



إياح حتب



لم تحكم مصر ولكن كان لها دور كبير في طرد الهكسوس من مصر كانت الملكة العظيمة المقدامة إياح حتب (إياحة)، سيدة من عامة الشعب تزوجها البطل المجاهد سقنن رع، وأنجبت منه كامس وأحمس، قُتل البطل فى ساحة الحرب أمام ناظريها فدفعت بإبنها الاكبر كامس ليأخذ القياد مكان أبيه، وسرعان ما تم قتله هو الآخر فدفعت بصغيرها أحمس أبن العشرة أعوام، وكانت وصية عليه، ودفعته لقيادة المعارك وتتبع العدو حتى انتقم لمقتل أبيه وأخيه وطهر مصر من الهكسوس فى نحو عام 1750 قبل الميلاد

لذلك فإن نجاح النساء يعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع. وعلينا تقديم الدعم لهن حتى يحصلن على الأدوات اللازمة لمواصلة مسيرة النجاح وحتى يصبحن رائدات كما يليق بقدراتهن الكامنة.

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