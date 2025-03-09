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ثقافة وفنون

القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي رمضان الثقافية غدا الإثنين

المركز القويم لثقافة
المركز القويم لثقافة الطفل، فيتو

يفتتح المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس ليالي رمضان الثقافية (أهلا رمضان) وذلك غدا الأثنين ١٠ رمضان ١٤٤٦، الموافق ١٠ مارس ٢٠٢٥ بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب الساعة الثامنة مساء، بعنوان "احتفالات ذكرى نصر العاشر من رمضان"، ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، وضمن احتفالات وزارة الثقافة خلال شهر رمضان والتي تقام تحت شعار '"من المدفع للسحور احتفالات الثقافة نور".

 

وتتضمن فعاليات الافتتاح الاستقبال بالتنورة والكعب العالي وديفليه للزي الفرعوني والفلاحي، يليه افتتاح معرض المنتجات الفنية والإبداعية لأطفال المركز، ثم جولة على أنشطة الوزارة المختلفة من ورش فنية مختلفة للمركز وللجهات المشاركة وعرض المسرح الأسود عن حرب أكتوبر وذلك بالمسطح الأخضر.

 

فعاليات الافتتاح

وتبدأ فعاليات الاحتفال على المسرح الروماني بالسلام الجمهوري، ثم كلمة رئيس المركز، يليها كلمة الأمين العام، وتبدا الفقرات الفنية بأمسية غنائية وطنية لفريق "كورال سلام" بقيادة المايسترو وائل عوض، يعقبها عرض استعراضي على أغاني وطنية لفريق "بنات وبس" الاستعراضي بقيادة الفنان عبد الرحمن أوسكار، يليه استراحه قصيرة وتبدأ عروض فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة وهى: البحيرة للإنشاد الديني،  بورسعيد للفنون الشعبية،  مواهب المحلة، ثم شعبة الإنشاد الديني التابع لقطاع الفنون الشعبية ويختتم المسرح فقراته بعروض السيرك القومي.

 

وعلى الجانب الآخر تستمر الاحتفالات على المسرح الصغير بعرض أوبريت "النور والظل" فكرة وإخراج أحمد جابر، يليه عرض الأراجوز، ثم عروض فريق كروكي لعرائس الماريونت بقيادة الفنان خالد الخريبي ويختتم المسرح فعالياته بفقرة المهرج.

 

كما يتم عرض فيلم عن حرب أكتوبر للمركز القومي للسينما بالقاعة متعددة الأغراض، وتقديم أنشطة فنية وتنمية لمهارات ذوي الهمم.

جدير بالذكر أن ليالي رمضان الثقافية (أهلا رمضان) تستمر بالحديقة الثقافية يوميا حتى ٢١رمضان الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٥.

الجهات المشاركة في الاحتفالات: وزارة الأوقاف، وزارة البيئة، وزارة التربية والتعليم، الهيئة العامة لقصور الثقافة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، صندوق التنمية الثقافية، قطاع الانتاج الثقافي، دار الكتب والوثائق القومية، قطاع الفنون الشعبية، المركز القومي للسينما، العلاقات الثقافية الخارجية.

 

جدير بالذكر أن جميع الفعاليات بالحديقة الثقافية مجانية.

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المركز القومي لثقافة الطفل وزارة الثقافة وزير الثقافة دار الأوبرا

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