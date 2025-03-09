الأحد 09 مارس 2025
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عادة سنوية، شباب بالمنوفية عزموا ركاب القطار على الإفطار (صور)

شباب المنوفية عزموا
شباب المنوفية عزموا قطار شبين الكوم على الإفطار

أهالي المنوفية لم يكونوا يومًا إلا كرماء لأبعد الحدود، يتسارعون إلى فعل الخيرات والوقوف بجوار المحتاجين، يدشنون المبادرات طوال العام، وخاصة خلال أيام شهر رمضان المبارك.

شكل عدد من شباب وأطفال شبين الكوم بمحافظة المنوفية، رابطة أسموها رابطة شباب سكاروس ، حيث قرروا أن يوزعوا وجبات الإفطار على ركاب القطار، بعد إعدادها وتعبئتها.

توزيع 150 وجبة على ركاب قطار شبين الكوم

وقال محمود النحاس أحد المشاركين فى المبادرة: إنهم أعدوا 150 وجبة لتوزيعها على الصائمين من ركاب القطار المار بمحطة شبين الكوم، لافتاَ إلى أنهم ينفذون ذلك كل عام منذ 8 سنوات.

 

وأشار النحاس إلى أنهم يقومون بتوزيع الفول يوميا بالمجان على أهالى المنطقة طوال أيام شهر رمضان، حيث يشارك أطفال القرية سنويًا فى أفعال الخير، حتى يواظبوا عليها فيما بعد ليظل هذا العمل قائما على الدوام.

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شبين الكوم محافظة المنوفية المنوفية رابطة شباب سكاروس شهر رمضان

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