تسنده بقلبها قبل ذراعيها، قصة أم حملت ابنها على ظهرها 26 عامًا (فيديو)

الحاجة زينب أم لا تعرف المستحيل

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الحلقة الأولى من سلسلة “هن مصر”، والتي تسلط الضوء على قصص كفاح نساء مصريات، شكلن نماذج ملهمة في المجتمع.

وتناولت الحلقة قصة الحاجة زينب، التي جسدت أسمى معاني الصبر والإرادة، حيث واظبت على حمل ابنها على ظهرها لمدة 26 عامًا، متحملة أعباء تفوق الجبال، لكنها لم تشعر يومًا بثقلها، بل اعتبرتها رسالة حب ومسئولية.

رافقت الحاجة زينب ابنها يوميًا إلى جامعة الأزهر بدمياط، تسنده بقلبها قبل ذراعيها، لتثبت أن الأمومة ليست مجرد رابطة، بل قوة قادرة على تحدي المستحيل.

ويهدف برنامج “هن مصر” إلى تسليط الضوء على نماذج نسائية استثنائية ساهمن في رسم ملامح النجاح والكفاح في المجتمع المصري.

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