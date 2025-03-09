الأحد 09 مارس 2025
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رياضة

الدوري الفرنسي، تعادل سلبي بين نانت وستراسبورج في الشوط الأول

مصطفى محمد، فيتو
مصطفى محمد، فيتو

 انتهى الشوط الأول من مباراة نانت ضد ستراسبورج بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي تجري على ملعب لا البوجوار، ضمن لقاءات الجولة 25 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

 

تشكيل نانت ضد ستراسبورج

موعد حسم باريس سان جيرمان للقب الدوري الفرنسي

 يواصل باريس سان جيرمان، زحفه نحو لقب الدوري الفرنسي، بعدما حقق الفوز العشرين حتى الآن، وأصبح الفريق متقدمًا بفارق 16 نقطة عن مارسيليا صاحب المركز الثاني، ليصبح رجال لويس إنريكي قريبين للغاية من الصعود إلى منصات التتويج.

وسيتوج باريس سان جيرمان بطلًا للدوري الفرنسي يوم 29 مارس، حال الفوز على أولمبيك مارسيليا في الجولة 26 يوم 16 مارس، وعلى سانت إيتيان في الجولة 27 يوم 29 مارس الجاري بشرط خسارة أولمبيك مارسيليا أمام ريمس في الجولة 27.

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