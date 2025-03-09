السكك الحديدية في ألمانيا تدفع تعويضات بالملايين لهذا السبب

أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" عن ارتفاع ملحوظ في قيمة التعويضات التي اضطرت إلى دفعها بسبب تأخيرات وإلغاء رحلات في العام الماضي.

تعويضات بقيمة 132.8 مليون يورو

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أوضحت الشركة المملوكة للحكومة الألمانية أنها دفعت في العام الماضي حوالي 197 مليون يورو للمسافرين المتضررين، مشيرة إلى أنه كان هناك حوالي 6.9 ملايين طلب تعويض تم تقديمه إلى مراكز الخدمة، مقابل 5.6 ملايين طلب في عام 2023، دفعت عنها الشركة آنذاك تعويضات بقيمة 132.8 مليون يورو.

80 % من التأخيرات في عام 2024 تعود إلى البنية التحتية المتقادمة

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية قال متحدث باسم الشركة:" عندما يتأخر القطار ويكون للركاب الحق في الحصول على تعويضات، فإننا ندفعها دون قيد أو شرط. وكلما زادت مدة التأخيرات زادت قيمة التعويضات." وأوضح المتحدث أن 80% من التأخيرات في عام 2024 تعود إلى البنية التحتية المتقادمة والمثقلة بالأعباء.

يشار إلى أن أكثر من ثلث قطارات المسافات الطويلة التابعة لشركة السكك الحديدية الألمانية وصلت متأخرة إلى وجهاتها في العام الماضي، حيث وصلت 37.5% من القطارات إلى محطاتها بتأخير تجاوزت مدته 5 دقائق و59 ثانية، مقابل 62.5% من القطارات وصلت إلى محطاتها في الموعد المحدد.

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