الأحد 09 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سر ارتداء جماهير مانشستر يونايتد للون الأسود في مباراة آرسنال

جماهير مانشستر يونايتد،
جماهير مانشستر يونايتد، فيتو

يخطط عدد كبير من مشجعي فريق مانشستر يونايتد لارتداء اللون الأسود خلال مباراة آرسنال، مساء اليوم الأحد، على ملعب أولد ترافورد في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ما سبب ارتداء جماهير مانشستر يونايتد اللون الأسود في مباراة آرسنال 

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت رابطة "1958" الداعمة لنادي مانشستر يونايتد أنها ستنظم احتجاجًا جديدًا ضد عائلة جليزر المالكة لأغلبية أسهم الشياطين الحمر.

وأشارت إلى أن الاحتجاج سيبدأ في حانة قريبة من الملعب في تمام الساعة 3:15 مساءً، حيث سيتوجه المشجعون إلى نصب "ترينيتي"، ثم إلى نفق ميونخ في أولد ترافورد.  

وقد طُلب من المشاركين في الاحتجاج ارتداء الملابس السوداء لإرسال رسالة إلى ملاك النادي.

معاناة مانشستر يونايتد هذا الموسم 

وعانى مانشستر يونايتد من موسم كارثي آخر، حيث يحتل حاليًا المركز الـ15 في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 37 نقطة عن المتصدر ليفربول.

كما ودّع الفريق كأس الاتحاد الإنجليزي بعد خسارته على أرضه أمام فولهام. ولا يزال يونايتد ينافس في الدوري الأوروبي، الذي يعد طريقه الوحيد للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مانشستر يونايتد أرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الانجليزي

مواد متعلقة

4 غيابات تضرب صفوف آرسنال في مواجهة مانشستر يونايتد

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل كلاسيكو مانشستر يونايتد وآرسنال

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد ضد آرسنال في كلاسيكو الدوري الانجليزي

موعد مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة
ads

الأكثر قراءة

مصدر يكشف حقيقة توقيع زيزو للأهلي

طالبة تسأل: لو فيه حد ميت وأنا حطيت صورته على الواتساب، هل كده يكون بيتعذب في قبره؟

شاب يؤم المصلين بالتراويح ويتابع القراءة من المحمول يثير الجدل (فيديو)

السيسي: في يوم الشهيد نجدد العهد والوفاء لذكرى أبطالنا

سوريا تعلن قرارًا جديدًا بشأن منع المواطنين من السفر

تراجع مفاجئ للدولار في البنوك

طالب يسأل: هل تعليق الصور في البيت يمنع الملائكة من دخوله؟ علي جمعة يجيب

موعد عيد الفطر والإجازات الرسمية 2025

منوعات

المزيد

الكويت تسحب الجنسية من متورطين في سرقة 2.5 مليار دولار وتسلمهما للعراق

شاب يؤم المصلين بالتراويح ويتابع القراءة من المحمول يثير الجدل (فيديو)

صدمه القطار ولم يمت، رجل ينجو بأعجوبة في بيرو

الملك تشارلز يعقد صفقة ملكية بـ300 مليون دولار لشراء راحة زوجته

المزيد

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر طن القصدير اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

قبل القمة الـ 130.. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في رمضان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

طالبة تسأل: لو فيه حد ميت وأنا حطيت صورته على الواتساب، هل كده يكون بيتعذب في قبره؟

طالب يسأل: هل تعليق الصور في البيت يمنع الملائكة من دخوله؟ علي جمعة يجيب

معجزات الرسول، نخل سلمان الفارسي أثمر في عام واحد

المزيد
الجريدة الرسمية