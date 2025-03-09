سر ارتداء جماهير مانشستر يونايتد للون الأسود في مباراة آرسنال

يخطط عدد كبير من مشجعي فريق مانشستر يونايتد لارتداء اللون الأسود خلال مباراة آرسنال، مساء اليوم الأحد، على ملعب أولد ترافورد في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ما سبب ارتداء جماهير مانشستر يونايتد اللون الأسود في مباراة آرسنال

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت رابطة "1958" الداعمة لنادي مانشستر يونايتد أنها ستنظم احتجاجًا جديدًا ضد عائلة جليزر المالكة لأغلبية أسهم الشياطين الحمر.

وأشارت إلى أن الاحتجاج سيبدأ في حانة قريبة من الملعب في تمام الساعة 3:15 مساءً، حيث سيتوجه المشجعون إلى نصب "ترينيتي"، ثم إلى نفق ميونخ في أولد ترافورد.

وقد طُلب من المشاركين في الاحتجاج ارتداء الملابس السوداء لإرسال رسالة إلى ملاك النادي.

معاناة مانشستر يونايتد هذا الموسم

وعانى مانشستر يونايتد من موسم كارثي آخر، حيث يحتل حاليًا المركز الـ15 في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 37 نقطة عن المتصدر ليفربول.

كما ودّع الفريق كأس الاتحاد الإنجليزي بعد خسارته على أرضه أمام فولهام. ولا يزال يونايتد ينافس في الدوري الأوروبي، الذي يعد طريقه الوحيد للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.