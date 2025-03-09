الأحد 09 مارس 2025
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أخبار مصر

السيسي: في يوم الشهيد نجدد العهد والوفاء لذكرى أبطالنا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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 قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: في يوم الشهيد.. نجدد العهد والوفاء لذكرى أبطالنا، الذين قدموا أرواحهم الطاهرة لتبقى مصر عزيزة آمنة مستقرة.. رجال صدقوا العهد ببذل كل غال ونفيس، وقدموا أرواحهم فداء لبلدهم، فصاروا خالدين في ذاكرة الوطن.

وتحتفل مصراليوم 9  مارس بيوم الشهيد والذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969 وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف حيث نال الشهادة فقد كان مثالًا للقائد الشامل المضحي لذلك اختير هذا اليوم لتتذكر فيه مصر والقوات المسلحة من ضحوا في سبيلها.
 

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