الأحد 09 مارس 2025
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مدير تعليم الإسكندرية يتفقد انتظام الدراسة ويشيد بانضباط العملية التعليمية

الإسكندرية
الإسكندرية

قام الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية اليوم  Fجولة تفقديّة لمتابعة انتظام الدراسة بعدد من مدارس المحافظة، وبدأ جولته التفقدية بمتابعة مدرسة الشهيد المقدم شريف محمد عمر الإعدادية بنات، ومدرسة مصطفى كامل الثانوية العسكرية بنين بإدارة شرق التعليمية.

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جاء ذلك في ضوء توجيهات  الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.

 

وذلك بحضور عبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام وجلال عيد مدير عام الإدارة ؛  لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، وتفقد الفصول الدراسية  ومتابعة امتحانات شهر مارس وأشاد بالانضباط وتفاعل الطلاب  ، كما أشاد بانضباط العملية التعليمية وكثافة الفصول وإعداد القوائم والجداول المدرسية  والالتزام بجداول الامتحانات ومواعيدها، وكذلك الانضباط الإداري واستخدام الوسائل التعليمية.

 

 ووجه رسالته للمعلمين ببذل كل الجهد للنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية واستثمار التكنولوجيا لتقديم خدمة تعليمية أفضل وأجود لأبنائنا الطلاب، ووجّه للطلاب رسالة طمأنة مؤكدًا على ضرورة حضورهم لمتابعة دروسهم أولا بأول والحصول على درجات المواظبة وأعمال السنة.

واختتم جولته التفقدية بمتابعة مدرسة زيزينيا الثانوية بنات  لمتابعة حضور الطالبات والتزامهم بالامتحانات الشهرية المقامة   وشدَّد مدير المديرية على انضباط حضور الطالبات، مشيدًا بكثافة الفصول وإعداد القوائم والجداول المدرسية، وكذلك الانضباط الإداري وأهمية القراءة ودور الشباب في استمرار مسيرة البناء والتنمية، كما أشاد بتفعيل أنشطة المكتبة ومعامل الكيمياء والفيزياء والأحياء وتعظيم الاستفادة بكافة الإمكانات المتاحة ومستوى نظافة المدرسة والإشراف المدرسي اليومي.

وقام بتكليف المتابعة وتقويم الأداء ومديري المراحل وموجهي عموم المواد الدراسية والموجهين الأوائل والموجهين بمتابعة سير انتظام العملية التعليمية وحسن التواصل والتعامل مع أولياء الأمور، ووجه في رسالته لأولياء الأمور بضرورة التزام أبنائنا الطلاب بالحضور والمواظبة وإعلاء قيمة الانضباط.

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الدكتور عربي أبوزيد التربية والتعليم بمحافظة الاسكندرية الشهيد المقدم شريف محمد الفريق أحمد خالد حسن الاسكندرية

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