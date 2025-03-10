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ملفات وحوارات

رئيس لجنة الاتصالات بـ"النواب": للأسف الناس بتسلم فلوسها لمجهولين.. ولا قصور تشريعي فى مواجهة «النصب الديجيتال».. والعقوبات تصل للمؤبد (حوار)

النائب أحمد بدوي،
النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان - فيتو

>> الأزمة الأساسية فى جرائم النصب الإلكترونى تتمثل فى غياب الوعي 
>> طريقة جذب ضحاياها غير مقنعة ووعودها لا تمت للواقع بصلة والحيل التى تسوقوها غير منطقية
>> خلال 3 شهور تم حجب 25 تطبيق نصب إلكترونى داخل مصر 
>> الإشكالية فيما يتعلق بالواقعة الأخيرة أن العصابة دولية نصبت على نحو 7 دول وليس مصر وحدها
>> القانون (١٧٥) لسنة ٢٠١٨ فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات يغطى جرائم النصب والابتزاز
>> بعض مرتكبي النصب والاحتيال الإلكترونى لا يعلمون أن هناك قانونا به عقوبات مشددة

 

نفى النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب،  وجود أى قصور تشريعى فى شأن مواجهة النصب الإلكتروني،

 

مشددا على أن العقوبات المنصوص عليها فى قانون تقنية المعلومات والمتعلق بمكافحة الجريمة الإلكترونية كافية، لاسيما وأنها تصل لعقوبة السجن المؤبد.

 

النائب كشف فى حوار مع فيتو كذلك تحركات اللجنة فى الفترة المقبلة، فى ضوء طلبات الإحاطة المقدمة بشأن الواقعة، حيث سيتم عقد اجتماع لمناقشة الأزمة، فى حضور رئيس الجهاز القومى للاتصالات، والخروج بعدد من التوصيات لحماية المواطنين من أعمال النصب الإلكتروني..وإلى نص الحوار:

 

*بعد الواقعة الأخيرة التى تعرض لها عدد من المواطنين لسرقة أموالهم فى جريمة احتيال إلكتروني.. هل ترى أن هناك قصورا فى التشريعات لمواجهة النصب الإلكتروني؟

_ إطلاقا.. لا يوجد أى قصور تشريعى فى هذا الشأن، لأن القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والخاص بمكافحة الجريمة الإلكترونية مواده تغطى جرائم النصب الإلكتروني.

*وهل العقوبات فى قانون مكافحة تقنية المعلومات مشددة بالحد الكافى لمواجهة مثل هذه الجرائم؟

_ بالفعل هناك عقوبات مشددة تواجه النصب الإلكتروني، والدليل على ذلك أن التشكيل السابق قبل هذه الواقعة، والذى ضبطته وزارة الداخلية، وكان بنفس واقعة النصب الحالية سواء فى الشكل أو المضمون، وتم محاكمة التشكيل فى محاكمة جنائية عاجلة، ونالوا العقاب وفقا للقانون.

*مع تكرار هذه الوقائع والتى تستنزف أموال الأبرياء.. هل ترى أننا فى حاجة إلى مزيد من التغليظ فى العقوبات؟

العقوبات فى القانون الحالى تصل إلى السجن المؤبد، وأعتقد أنها أقصى عقوبة فى مواجهة النصب والاحتيال الإلكتروني.

*هل معدل جرائم النصب الإلكترونى فى تزايد مستمر الفترة الأخيرة؟

_ للأسف الشديد.. هذه الجرائم الفترة الأخيرة فى تزايد بشكل ملحوظ، خصوصا أن النصب والاحتيال الإلكترونى جرائم نصب مستحدثة، بعض من يرتكبونها لا يعلمون أن هناك قانونا به عقوبات مشددة لمواجهة النصب الإلكتروني، والنصب عبر السوشيال ميديا، ولكن عندما يتم الحكم عليهم يبدأ الأمر فى الانتشار ومعرفة الناس به.

*فى رأيك.. ما هو السبب فى تزايد معدلات انتشار جرائم النصب الإلكترونى فى مصر مؤخرا؟

_ الخلل فى الوعي.. الأزمة الأساسية والرئيسية فى جرائم النصب الإلكترونى تتمثل فى غياب الوعي، خصوصا أن طريقة جذب ضحايا هذه المنصات أو التطبيقات الإلكترونية تكون مكشوفة، وبطرق غير مقنعة على الإطلاق، ووعود لا تمت للواقع بصلة.. للأسف الشديد “الناس بتسلم فلوسها وبياناتها لناس مجهولة ولا تعرف عنها أى شيء، كل ما فى الأمر الحصول على مبالغ مالية أكبر”، وكل الحيل التى يسوقونها غير منطقية على الإطلاق.

*أتفق معك بالتأكيد فى نقص أو غياب الوعي.. ولكن أين الرقابة خصوصا وأن الواقعة الأخيرة الخاصة بالمنصة أسفرت عن نصب بأرقام كبيرة والمجموعة استمرت بالعمل فى مصر لفترة طويلة فى اصطياد الضحايا؟

_ للتوضيح أولا واقعة النصب الأخيرة لم تتم عبر منصة، ولكن من خلال أبلكيشن، أصحابه أطلقوا عليه اسم “منصة” لكى يتمكن من النصب على المواطنين وزيادة أعداد الضحايا، ثانيا بالفعل هناك رقابة بالفعل تتم فى هذا الشأن من خلال الجهات المعنية.

*إذن أين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأجهزتها المعنية مثل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى متابعة مثل هذه الأعمال المخالفة والتى تصل لحد الجرائم؟

_ كما ذكرت، الأجهزة المعنية تقوم بدورها، ولا مانع من التأكيد على تشديد الرقابة، ولكن أود التأكيد على أمر هام، وهو أنه خلال 3 شهور تم حجب 25 تطبيق نصب إلكترونى داخل مصر، أما الإشكالية فيما يتعلق بالواقعة الأخيرة فهى عبارة عن عصابة دولية نصبت على نحو 7 دول وليس مصر وحدها.

*إذن هل من الممكن أن يكون هناك تنسيق دولى لتتبع هذه العصابات لاسيما وأن مصر لديها اتفاقيات دولية فيما يتعلق بالتعاون القضائى وتسليم المتهمين؟

_ تم القبض على السماسرة فى مصر والتحقيقات والتحريات مستمرة، وبناء على نتائج هذه التحقيقات ستكون هناك إجراءات قضائية فى هذا الصدد.. وحدث بالفعل فى قضية سابقة تم القبض على التشكيل الدولى بالكامل.

*فيما يتعلق باجتماعات لجنة الاتصالات الفترة المقبلة.. هل المشكلة الأخيرة ستكون على الأجندة خصوصا وأن هناك طلبات إحاطة تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب فى هذا الشأن؟

_ بالفعل هناك عدد من طلبات الإحاطة التى تم تقديمها فى هذا الشأن بخصوص الواقعة الأخيرة تحديدا، وسيتم مناقشتها فى اجتماع اللجنة قريبا، فى وجود الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والجهات المعنية.

 

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
 

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