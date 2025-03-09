كل ما تريد معرفته عن كارت الخدمات الموحد في بورسعيد

في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز التحول الرقمي وتقديم خدمات متكاملة للمواطنين، تم إطلاق "كارت الخدمات الموحد" في محافظة بورسعيد.

ويهدف هذا الكارت إلى توحيد حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين في بطاقة ذكية واحدة، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وضمان توجيه الدعم لمستحقيه.

أبرز المعلومات عن الكارت الموحد

التموين: يُمكن للمواطنين استخدام الكارت لصرف حصص الخبز والسلع التموينية من المخابز ومنافذ التوزيع المعتمدة.

يُمكن للمواطنين استخدام الكارت لصرف حصص الخبز والسلع التموينية من المخابز ومنافذ التوزيع المعتمدة. التأمين الصحي الشامل: يُتيح الكارت الوصول إلى خدمات التأمين الصحي الشامل، بما في ذلك حجز المواعيد وتلقي العلاج في المرافق الصحية المعتمدة.

يُتيح الكارت الوصول إلى خدمات التأمين الصحي الشامل، بما في ذلك حجز المواعيد وتلقي العلاج في المرافق الصحية المعتمدة. المدفوعات الإلكترونية: يُستخدم الكارت كوسيلة دفع إلكترونية لإتمام المعاملات المالية المتعلقة بالخدمات الحكومية الرقمية.

آلية الحصول على الكارت الموحد للخدمات

يتلقى رب الأسرة رسالة نصية على هاتفه المحمول تُحدد موعدًا ومكانًا لاستلام الكارت. يجب على المستفيد التوجه إلى المكتب المحدد مصطحبًا بطاقة الرقم القومي والهاتف المحمول المسجل باسمه.

مميزات إضافية لكارت الخدمات الموحد

حساب بريدي: يتم فتح حساب شخصي لكل مواطن في هيئة البريد المصري مرتبط بالكارت، مما يُسهل عمليات السحب والإيداع.

يتم فتح حساب شخصي لكل مواطن في هيئة البريد المصري مرتبط بالكارت، مما يُسهل عمليات السحب والإيداع. شمولية الخدمات: يُخطط لإضافة خدمات حكومية أخرى إلى الكارت في المراحل المقبلة، مع تعميم التجربة في باقي المحافظات تدريجيًا.

يُخطط لإضافة خدمات حكومية أخرى إلى الكارت في المراحل المقبلة، مع تعميم التجربة في باقي المحافظات تدريجيًا. في حالة فقدان أو تلف الكارت، يمكن للمواطن طلب إصدار بدل فاقد أو تالف عبر منصة "مصر الرقمية"، مع تحمل تكلفة قدرها 300 جنيه مصري.

تصريحات رئيس مجلس الوزراء حول الكارت الموحد

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم، اهتمام الدولة الواسع بتحقيق مستهدفاتها في مجال التحول الرقمي، سعيًا لتقديم مختلف الخدمات بصورة مميكنة تُسهم في تسريع الإجراءات وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين.

وأشار إلى ضرورة متابعة قرار اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بشأن "كارت الخدمات الموحد"، وأهمية التطبيق الفوري في بورسعيد، مع توفير كافة المحددات اللازمة لنجاح تلك المنظومة، لاسيما تقنيًا، لتسهم في التيسير على المواطنين.

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