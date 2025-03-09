الأحد 09 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

كل ما تريد معرفته عن كارت الخدمات الموحد في بورسعيد

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
ads

في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز التحول الرقمي وتقديم خدمات متكاملة للمواطنين، تم إطلاق "كارت الخدمات الموحد" في محافظة بورسعيد. 

ويهدف هذا الكارت إلى توحيد حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين في بطاقة ذكية واحدة، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وضمان توجيه الدعم لمستحقيه.

أبرز المعلومات عن الكارت الموحد

  • التموين: يُمكن للمواطنين استخدام الكارت لصرف حصص الخبز والسلع التموينية من المخابز ومنافذ التوزيع المعتمدة.
  • التأمين الصحي الشامل: يُتيح الكارت الوصول إلى خدمات التأمين الصحي الشامل، بما في ذلك حجز المواعيد وتلقي العلاج في المرافق الصحية المعتمدة.
  • المدفوعات الإلكترونية: يُستخدم الكارت كوسيلة دفع إلكترونية لإتمام المعاملات المالية المتعلقة بالخدمات الحكومية الرقمية.

آلية الحصول على الكارت الموحد للخدمات 

  • يتلقى رب الأسرة رسالة نصية على هاتفه المحمول تُحدد موعدًا ومكانًا لاستلام الكارت. يجب على المستفيد التوجه إلى المكتب المحدد مصطحبًا بطاقة الرقم القومي والهاتف المحمول المسجل باسمه.

مميزات إضافية لكارت الخدمات الموحد 

  • حساب بريدي: يتم فتح حساب شخصي لكل مواطن في هيئة البريد المصري مرتبط بالكارت، مما يُسهل عمليات السحب والإيداع.
  • شمولية الخدمات: يُخطط لإضافة خدمات حكومية أخرى إلى الكارت في المراحل المقبلة، مع تعميم التجربة في باقي المحافظات تدريجيًا.
  • في حالة فقدان أو تلف الكارت، يمكن للمواطن طلب إصدار بدل فاقد أو تالف عبر منصة "مصر الرقمية"، مع تحمل تكلفة قدرها 300 جنيه مصري.

تصريحات رئيس مجلس الوزراء حول الكارت الموحد

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم، اهتمام الدولة الواسع بتحقيق مستهدفاتها في مجال التحول الرقمي، سعيًا لتقديم مختلف الخدمات بصورة مميكنة تُسهم في تسريع الإجراءات وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين.

 وأشار إلى ضرورة متابعة قرار اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بشأن "كارت الخدمات الموحد"، وأهمية التطبيق الفوري في بورسعيد، مع توفير كافة المحددات اللازمة لنجاح تلك المنظومة، لاسيما تقنيًا، لتسهم في التيسير على المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التأمين الصحي الشامل البريد المصري التحول الرقمي الحكومة المصرية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الكارت الموحد المدفوعات الالكترونية بطاقة الرقم القومى خدمات التأمين الصحي الشامل خدمات التامين الصحى

مواد متعلقة

وزير الاتصالات: إطلاق خدمات جديدة عبر منصة "مصر الرقمية" قريبًا

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مستهدفات الدولة في التحول الرقمي

رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر فبراير 2025

أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء، استعراض خطة تعافي قطاع غزة مع رئيس الحكومة الفلسطيني

رئيس الوزراء يتابع مستجدات ملف طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص

مدبولي يوجه بطرح كراسة شروط "مربع الوزارات" في مدة أقصاها شهران على المستثمرين

الحكومة تقرر تفعيل منظومة "الكارت الموحد" للدعم في بورسعيد

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع امتداد محور الفريق كمال عامر
ads

الأكثر قراءة

مصدر يكشف حقيقة توقيع زيزو للأهلي

شاب يؤم المصلين بالتراويح ويتابع التيك توك بالمحمول يثير الجدل (فيديو)

سوريا تعلن قرارًا جديدًا بشأن منع المواطنين من السفر

تكليفات رئاسية جديدة للحكومة

تراجع مفاجئ للدولار في البنوك

جنرال أمريكي سابق يحذر من أمر خطير للغاية يدفع الدول العربية للحرب مع إسرائيل

محظورات في مشروع قانون العمل الجديد، تعرف عليها

الكشف عن كواليس تدخل محمد صلاح لمنع ليفربول من التغيير أمام ساوثهامبتون

منوعات

المزيد

شاب يؤم المصلين بالتراويح ويتابع التيك توك بالمحمول يثير الجدل (فيديو)

صدمه القطار ولم يمت، رجل ينجو بأعجوبة في بيرو

الملك تشارلز يعقد صفقة ملكية بـ300 مليون دولار لشراء راحة زوجته

تسببت في حرق سيارة، ما هي لعبة الخريس المنتشرة بين أطفال الأردن في رمضان؟

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن وجوب طاعة الله والرسول (فيديو)

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد الحربية في "أزمة مالك بن نويرة"

هل الحامل أو المرضعة ملزمة بالصيام؟ الأزهر للفتوى يحسم الجدل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية