عزة نجلة فيفي عبده: لم أنتهِ من تصوير دوري في العتاولة 2 (فيديو)

قالت الفنانة عزة مجاهد إنها سعيدة للغاية بردود أفعال الجمهور والسوشيال ميديا على دورها في مسلسل العتاولة الجزء الثاني الذي يعرض حاليًا، موضحة أنها لم تنتهِ من تصوير العمل حتى وقتنا الحالي كما أن أبطال العمل لا يشاهدون المسلسل بسبب ضيق الوقت وتصويرهم الذي يستمر أكثر من 14 ساعة.

مسلسل العتاولة 2

وتابعت عزة مجاهد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "إحنا لبعض" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل قائلة: "كواليس العمل جميلة جدًا، ومهما قلت أن النجوم محترمين قوي وبيحبوا بعض قوي وبيدعموا أي فنان معاهم في الشغل، وسعيدة بالشغل معاهم وليا الشرف إني موجودة في مسلسل زي العتاولة وبشكر المخرج أحمد خالد موسى على أنه رشحني للعمل".

وأشارت عزة مجاهد إلى أنها اجتهدت على نفسها كثيرًا لكي تقدم الشخصية بشكل أفضل وفي نفس الوقت يجب أن تقدم الدور بطريقة السهل الممتنع، مردفة بأنه يجب على الفنان عندما يقدم الدور يجعل المشاهد يشعر بأن الممثل هذه هي حقيقته في الطبيعة.

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