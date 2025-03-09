الأحد 09 مارس 2025
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حوادث

تجديد حبس سائق تخصص في سرقة البطاريات من أبراج الهواتف المحمولة بالتجمع

حبس متهمين
حبس متهمين

 جدد قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة، حبس سائق تخصص في سرقة البطاريات من الأبراج الخاصة بالهواتف المحمولة بأسلوب "الفك" بمنطقة التجمع الأول، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع الأول يفيد بضبط (سائق "له معلومات جنائية") حال استقلاله سيارة "بدون ترخيص"، بدائرة القسم، وعثر بحوزته (٢ بطارية خاصة بتشغيل أبراج الهواتف المحمولة - فرد خرطوش وعدد من الطلقات – أدوات ومعدات فك وتركيب).

 

بمواجهته اعترف بسرقة البطاريات من الأبراج الخاصة بالهواتف المحمولة بأسلوب " الفك".

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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