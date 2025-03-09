الأحد 09 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التصريح بدفن جثة شاب دهسته فتاة بسيارة بالتجمع

إسعاف
إسعاف

 صرحت نيابة القاهرة الجديدة، بدفن جثة شاب في واقعة فتاة دهست شابًّا بسيارتها مما أسفر عن مصرعه في الحال بمنطقة التجمع الخامس.

 

فتاة تدهس شاب بسيارتها بالتجمع الخامس 

 كانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بمصرع شاب صدمته سيارة مسرعة أثناء وقوفه على الطريق لاستقلال سيارة أجرة بمنطقة التجمع الخامس وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.
 

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى “م. ال” وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات والاستماع لأقوال شهود عيان، تبين أن الشاب يعمل في أحد المطاعم وعقب انتهاء عمله، خرج إلى الشارع لاستقلال سيارة للعودة لمنزله، وأثناء وقوفه دهسته سيارة تقودها فتاة كانت تتسابق مع 2 آخرين مما أسفر عن وفاته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التجمع الخامس الداخلية السياسة الخارجية العثور على جثة شاب القاهرة الجديدة النجدة بالقاهرة النيابة العامة بمنطقة التجمع بالتجمع الخامس شرطة النجدة بالقاهرة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة غرفة عمليات شرطة النجدة

مواد متعلقة

قرار جديد من النيابة بشأن صاحب كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب على المواطنين بالجيزة

تجديد حبس مسجل خطر في قضية تزوير محررات رسمية وتقليد الأختام بالهرم

حبس مسجل خطر بتهمة حيازة مواد مخدرة بالفيوم

الحبس 3 سنوات لرجل الأعمال المتهم بالنصب على "أفشة"

اليوم، نظر إعادة محاكمة متهم بـ"خلية الماريوت"

استعجال تقرير الطب الشرعي بمصرع سيدة ضربتها صاعقة كهربائية بسبب البرق

استدعاء مجري التحريات لشخصين بتهمة عرض رشوة على مهندس بأحد أحياء القاهرة

النيابة تستعجل التقرير المروري في واقعة دهس شاب بسيارة بالتجمع
ads

الأكثر قراءة

مصدر يكشف حقيقة توقيع زيزو للأهلي

شاب يؤم المصلين بالتراويح ويتابع القراءة من المحمول يثير الجدل (فيديو)

طالبة تسأل: لو فيه حد ميت وأنا حطيت صورته على الواتساب، هل كده يكون بيتعذب في قبره؟

السيسي: في يوم الشهيد نجدد العهد والوفاء لذكرى أبطالنا

سوريا تعلن قرارًا جديدًا بشأن منع المواطنين من السفر

تراجع مفاجئ للدولار في البنوك

طالب يسأل: هل تعليق الصور في البيت يمنع الملائكة من دخوله؟ علي جمعة يجيب

موعد عيد الفطر والإجازات الرسمية 2025

منوعات

المزيد

الكويت تسحب الجنسية من متورطين في سرقة 2.5 مليار دولار وتسلمهما للعراق

شاب يؤم المصلين بالتراويح ويتابع القراءة من المحمول يثير الجدل (فيديو)

صدمه القطار ولم يمت، رجل ينجو بأعجوبة في بيرو

الملك تشارلز يعقد صفقة ملكية بـ300 مليون دولار لشراء راحة زوجته

المزيد

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر طن القصدير اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

قبل القمة الـ 130.. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في رمضان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

طالبة تسأل: لو فيه حد ميت وأنا حطيت صورته على الواتساب، هل كده يكون بيتعذب في قبره؟

طالب يسأل: هل تعليق الصور في البيت يمنع الملائكة من دخوله؟ علي جمعة يجيب

معجزات الرسول، نخل سلمان الفارسي أثمر في عام واحد

المزيد
الجريدة الرسمية