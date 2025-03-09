الأحد 09 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض وإعادة الحلقة 10 من «الكابتن» لأكرم حسني

مسلسل الكابتن، فيتو
مسلسل الكابتن، فيتو

 تستقبل الشاشات العربية، اليوم الأحد، عرض عاشر حلقات المسلسل الكوميدي «الكابتن» بطولة النجم أكرم حسني.

مسلسل الكابتن في رمضان 2025

ويعرض مسلسل الكابتن للفنان أكرم حسني خلال شهر رمضان لهذا العام عبر قناة DMC الساعة 9.45 مساء ويعاد الساعة 3.45 مساء والساعة 8 صباحا، كما تعرض الحلقة على قناة DMC دراما الساعة 12 منتصف الليل ويعاد الساعة 11.15 صباحًا والساعة 7.30 مساء هذا بالإضافة إلى عرضه بالتزامن مع منصة watch it.

 

و يواصل مسلسل "الكابتن"، بطولة النجم أكرم حسني وآية سماحة، تحقيق نجاح كبير، متصدرًا قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة Watch It، ويحصد المسلسل إشادات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما جعله في صدارة التريند داخل مصر والعالم العربي.

أبطال مسلسل الكابتن

ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، أبرزهم: سوسن بدر، سامي مغاوري، محمد رضوان، ميمي جمال، أحمد عبد الوهاب، عمر شرقي، وئام مجدي، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم خالد كمال، إسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، فيما ينتظر الجمهور الإعلان عن أسماء أخرى خلال الحلقات المقبلة.

صناع المسلسل
والمسلسل من تأليف عمرو الدالي عن قصة أيمن الشايب، إخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري، ويعرض حصريًا على منصة Watch It، وقناتي DMC وDMC دراما خلال شهر رمضان 2025.

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