موعد الافتتاح الرسمى لحديقتي الحيوان والأورمان

أعلنت الشركة المسئولة عن تطوير وإدارة وتشغيل حديقتى الأورمان والحيوان بالجيزة، المشاركة في معرض برلين الدولي للسياحة ITB Berlin، الحدث الأكبر والأبرز في أجندة السياحة العالمية، والذي أُقيم في الفترة من 4 إلي 6 مارس 2025.

تأتي هذه المشاركة في إطار إستراتيجية الشركة في إبراز التزامها بالتميز في مجالات السياحة، والحفاظ على البيئة، ولترسيخ أهميتها التاريخية وتقديم تجربة استثنائية لجميع الزوار، لتصبح من الوجهات السياحية التي لا غنى عن زيارتها لمحبي المغامرة والاستكشاف حول العالم وإعادة حديقتى الأورمان والحيوان علي خارطة السياحة الترفيهية.



وخلال مشاركتها في المعرض، أعلنت الشركة عن التصميم النهائي لمشروع التطوير، وأكدت أن الافتتاح الرسمي أمام الجمهور سيكون في سبتمبر 2025.

كما تسعى الشركة إلى تقديم تجربة ترفيهية مميزة وعلي أعلي المستويات العالمية من خلال التحالف مع نخبة من الاستشاريين العالميين والخبراء المتخصصين لضمان أعلى معايير رعاية الحيوانات، والحفاظ على التراث، وصيانة الحدائق النباتية، ليتمكن الزوار من الاستمتاع بمزيج من الترفيه والتراث التاريخي.

وفي هذا الإطار، أكدت الشركة المسؤولة عن تطوير حدائق حيوان الجيزة والأورمان، "إن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في صناعة الترفيه والسياحة في مصر، فهو يجمع بين الابتكار والحداثة مع الحفاظ على الإرث التاريخي العريق.

وأضافت الشركة: "نهدف من خلال تطوير حديقتي الأورمان والحيوان إلى تقديم تجربة متكاملة تجمع بين الترفيه، والتعليم، والحفاظ على البيئة، مما يعكس رؤيتنا في جعل الحديقة علي قائمة الوجهات السياحية ليست فقط في المنطقة ولكن في العالم كله."



وأوضحت الشركة، "لقد عملنا مع نخبة من الاستشاريين والخبراء العالميين لضمان تحقيق أعلى معايير رعاية الحيوانات والحفاظ على التراث، وتقديم بيئة تجمع بين الجذب العصري والطابع الكلاسيكي الذي يميز الحديقة.

وعبرت الشركة "نحن متحمسون للإعلان عن موعد الافتتاح أمام الزوار في سبتمبر المقبل، ونعد بتجربة استثنائية تعزز من مكانة مصر على الخارطة السياحية العالمية."

وفي سياق متصل، أكد الشركة أن مشاركتها في معرض ITB Berlin للسنة الثانية على التوالي تعكس التزامها الدائم بالتميز والابتكار في تقديم أفضل التجارب السياحية والترفيهية، مما يسهم في دعم السياحة المصرية وتعزيز مكانتها كمركز جذب عالمي للمغامرين والسياح وجذب المزيد من الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وأضافت الشركة أنها استطاعت من خلال العمل الدؤوب في الفوز بإستضافة مؤتمر الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان والأحواض المائية (PAAZA) للمرة الأولي في حديقة الحيوان وهو حدث هام يعزز مكانة مصر كوجهة رائدة في مجال رعاية الحيوانات والحفاظ على الحياة البرية.



خطة التطوير تعتبر نقلة نوعية حيث انها لم تعد مجرد حديقة حيوانات بل ستصبح وجهة ترفيهية متكاملة تناسب كافة الأعمار والفئات، وتقدم الشركة مجموعة متنوعة من الأنشطة والعروض وتعتمد بشكل رئيسي على المساحات المفتوحة والتي ستكون الأساس الذى يعتمد عليه الشكل الجديد للحديقتين، بعد أن يتم ربطهما معا من خلال نفق.

كما تم إعادة تصميم البيوت الخاصة بالحيوانات وتطوير كافة الممرات مع الحفاظ على الطابع التاريخي الخاص بها، كذلك الحفاظ على الطابع الأثرى والتراثى لجميع الـ 8 معالم التاريخية الموجودة داخل الحديقة ومن أبرزهم كوبري إيفل، القاعة اليابانية، القاعة الملكية، وجزيرة الشاى والجبلاية والمتحف الحيواني، مما يعزز من قيمة الحديقة التراثية الفريدة.

بالإضافة إلي الحفاظ علي الطابع الأثري، تم استحداث عدد من الأنشطة الجاذبة والعصرية لمحبي المغامرات ومن ضمنهم عروض حية مع أسود البحر، والطيور، والفيلة، انشاء قبة زجاجية خاصة بحيوان الميركات(النمس)، تجربة الليمور حلقي الذيل من مدغشقر، ومشاهدة أفراس النهر تحت الماء، بالإضافة إلي عدد من الأنشطة التفاعلية الأخري للأطفال والعائلات، ومن ضمنها إطعام الحيوانات، وجولات مع مربي الحيوانات.



ولضمان تجربة متكاملة، أعلنت الشركة عن عدد من المرافق والخدمات الجديدة التي ستشملها الحديقة لتقديم تجربة استثائية لمحبي الطبيعة من خلال إنشاء فندق Giza Zoo Safari Glamping، الذي يجمع بين الطبيعة والرفاهية مما يُتيح لنزلاؤه تجربة لا تُنسى داخل الحديقة، بالإضافة إلي إنشاء سوق التحف والهدايا Zoo Antique Bazaar، الذي يضم مجموعة فريدة من التحف والتذكارات المصنوعة يدويًا، ومجموعة من المطاعم والمقاهي والخدمات الأخري داخل الحديقة.



وتعتبر حديقة الحيوان بالجيزة أكبر حديقة حيوان داخل مدينة بمساحة 112 فدانا وتحتوي على حوالي 3 آلاف شجرة تاريخية وبعض النباتات النادرة ومجموعة استثنائية من 186 فصيل من الثدييات والطيور والزواحف تم افتتاحها في عصر الخديوي اسماعيل لتكون أول حديقة حيوان في إفريقيا والشرق الأوسط، وثالث أقدم حديقة حيوان في العالم.

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