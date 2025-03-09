الأحد 09 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

كم يبلغ سعر طن القصدير اليوم الأحد

سعر القصدير
سعر القصدير

يدخل القصدير في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية.

سعر طن القصدير اليوم الأحد 

سجل سعر القصدير اليوم  نحو 31,823 ألف دولار للطن، وفقا لآخر تحديث للأسعار في البورصات العالمية.

أسعار القصدير اليوم  

يعتبر القصدير في العديد من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، ومن أبرز التطبيقات التي يدخل القصدير فيها: صناعة ألواح الدوائر الكهربائية، والدارات الكهربائية المصغرة بطاريات.

 

ويستخدم الإنديوم أكسيد القصدير في تظليل الزجاج، وذلك نظرًا لشفافيته الضوئية وقدرته على التوصيل الكهربائي. شاشات العرض المسطحة. النوافذ الذكية. الألواح الشمسية.

الصادرات الهندسية تكسر حاجز الـ 5 مليارات دولار

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال أول 11 شهر من 2024 بنسبة 21.6%، حيث بلغت 5.1 مليارات دولار فى  2024 لأول مرة في التاريخ مقارنة بـ 4.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وكشف المجلس في التقرير الشهري، أن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاعًا فى شهر نوفمبر 2024 بالمقارنة بنفس الشهر 2023 بنسبة 12.5%، حيث بلغت 451 مليون دولار فى نوفمبر 2024 بالمقارنة بـ 401 مليون دولار فى نوفمبر 2023.

 

أهم القطاعات المصدرة 

وعن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2024 حتى نوفمبر بالمقارنة بنفس الفترة عام 2023 هي، الكابلات 32.7%، الأجهزة الكهربائية 6.1%، مكونات سيارات 15.5%، الأجهزة المنزلية 4.6%،  الصناعات الكهربائية والإلكترونية 6.4% وأخيرًا وسائل النقل 92.4%.

 

أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية

وعن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها هي: أوروبا (المملكة المتحدة -تركيا - فرنسا - ألمانيا - جورجيا - التشيك -  إسبانيا - ايرلندا - سلوفينيا) آسيا (السعودية - العراق- لبنان - عمان - أذربيجان - قطر) إفريقيا (ليبيا - الجزائر - المغرب - تونس - كينيا - نيجيريا - غانا - أوغندا).

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر طن القصدير اليوم الاحد سعر طن القصدير طن القصدير
ads

الأكثر قراءة

مصدر يكشف حقيقة توقيع زيزو للأهلي

شاب يؤم المصلين بالتراويح ويتابع القراءة من المحمول يثير الجدل (فيديو)

طالبة تسأل: لو فيه حد ميت وأنا حطيت صورته على الواتساب، هل كده يكون بيتعذب في قبره؟

السيسي: في يوم الشهيد نجدد العهد والوفاء لذكرى أبطالنا

سوريا تعلن قرارًا جديدًا بشأن منع المواطنين من السفر

تراجع مفاجئ للدولار في البنوك

طالب يسأل: هل تعليق الصور في البيت يمنع الملائكة من دخوله؟ علي جمعة يجيب

موعد عيد الفطر والإجازات الرسمية 2025

منوعات

المزيد

الكويت تسحب الجنسية من متورطين في سرقة 2.5 مليار دولار وتسلمهما للعراق

شاب يؤم المصلين بالتراويح ويتابع القراءة من المحمول يثير الجدل (فيديو)

صدمه القطار ولم يمت، رجل ينجو بأعجوبة في بيرو

الملك تشارلز يعقد صفقة ملكية بـ300 مليون دولار لشراء راحة زوجته

المزيد

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر طن القصدير اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

قبل القمة الـ 130.. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في رمضان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

طالبة تسأل: لو فيه حد ميت وأنا حطيت صورته على الواتساب، هل كده يكون بيتعذب في قبره؟

طالب يسأل: هل تعليق الصور في البيت يمنع الملائكة من دخوله؟ علي جمعة يجيب

معجزات الرسول، نخل سلمان الفارسي أثمر في عام واحد

المزيد
الجريدة الرسمية