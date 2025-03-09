الأحد 09 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

3 قرارات من النيابة بشأن عقار السبتية المنهار

انهيار عقار، فيتو
انهيار عقار، فيتو

 انتقل فريق من نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، لمعاينة موقع انهيار جزئي لعقار خالٍ من السكان في منطقة السبتية بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، للوقوف على أسباب الانهيار.

وأمرت النيابة بانتداب لجنة هندسية من المحافظة لفحص العقار والعقارات المجاورة له، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية في بولاق ابو العلا حول الواقعة، كما طلبت الاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب في الحادث.

 

انهيار عقار في السبتية 
 وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط أجزاء من عقار، بمنطقة السبتية بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين بإجراء سقوط جزء من العقار مكون من 3 طوابق خالى من السكان، مما أسفر عن إصابة شخص أثناء مروره بجوار العقار، وتم نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحماية المدنية النيابة العامة نيابة بولاق أبو العلا نيابة بولاق أبو العلا الجزئية قسم شرطة بولاق أبو العلا

مواد متعلقة

النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لشخص أصيب في انهيار عقار بالسبتية

تجديد حبس المتهم بطعن شقيقه لارتدائه الجاكت الخاص به بدار السلام

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لكشف سبب حريق شقة في عابدين

النيابة تصرح بدفن جثة سائق توك توك صدمته سيارة نقل في المعصرة

النيابة تستدعي زوج سيدة أنهت حياتها داخل شقتها في المعادي

النيابة تصرح بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حريق شقة سكنية فى حلوان

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق كابينة كهرباء في ميدان التحرير (صور)

حبس عصابة نسائية لسرقة الموبايلات في الجمالية
ads

الأكثر قراءة

تكليفات رئاسية جديدة للحكومة

قبل الزيادة الجديدة في أسعار البنزين، خطوات تحويل سيارتك إلى الغاز الطبيعي بسهولة

تراجع مفاجئ للدولار في البنوك

الكشف عن كواليس تدخل محمد صلاح لمنع ليفربول من التغيير أمام ساوثهامبتون

3 % من الأجر التأميني، النواب يحسم علاوة العاملين بالقطاع الخاص بعد جدل برلماني

جنرال أمريكي سابق يحذر من أمر خطير للغاية يدفع الدول العربية للحرب مع إسرائيل

محظورات في مشروع قانون العمل الجديد، تعرف عليها

موعد الافتتاح الرسمى لحديقتي الحيوان والأورمان

منوعات

المزيد

صدمه القطار ولم يمت، رجل ينجو بأعجوبة في بيرو

الملك تشارلز يعقد صفقة ملكية بـ300 مليون دولار لشراء راحة زوجته

تسببت في حرق سيارة، ما هي لعبة الخريس المنتشرة بين أطفال الأردن في رمضان؟

اليونسكو تحذر: دولة واحدة في العالم تمنع الفتيات من الذهاب للمدارس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأحد

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد الحربية في "أزمة مالك بن نويرة"

هل الحامل أو المرضعة ملزمة بالصيام؟ الأزهر للفتوى يحسم الجدل (فيديو)

معارك وغزوات، غزوة دومة الجندل وأبعادها السياسية والاقتصادية والعسكرية

المزيد
الجريدة الرسمية