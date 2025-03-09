3 قرارات من النيابة بشأن عقار السبتية المنهار

انتقل فريق من نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، لمعاينة موقع انهيار جزئي لعقار خالٍ من السكان في منطقة السبتية بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، للوقوف على أسباب الانهيار.

وأمرت النيابة بانتداب لجنة هندسية من المحافظة لفحص العقار والعقارات المجاورة له، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية في بولاق ابو العلا حول الواقعة، كما طلبت الاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب في الحادث.

انهيار عقار في السبتية

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط أجزاء من عقار، بمنطقة السبتية بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين بإجراء سقوط جزء من العقار مكون من 3 طوابق خالى من السكان، مما أسفر عن إصابة شخص أثناء مروره بجوار العقار، وتم نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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