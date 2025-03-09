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أخبار مصر

تداول 140 ألف طن و894 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 140000 طن بضائع و894  شاحنة و350 سيارة 

وصول 125 ألف طن قمح روسي لميناء سفاجا البحري
 

حيث شملت حركة الواردات 129000 طن بضائع و436 شاحنة و335 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع 458 شاحنة و15 سيارة.
حيث استقبل ميناء سفاجا السفينتين وادي الكرنك واسنا على متنهما 125000 طن قمح  روسي قادمة لصالح جهاز المشروعات الخدمات الوطنية وقامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم نحو فحص الشحنة وحجرها بمحجر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بسفاجا للتأكد من سلامتها وإنهاء الفحوصات للتأكد من سلامتها قبل السماح  بتفريغهما، بينما تغادر السفينة دليلة 
فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين سينا وALCUDIA EXPRESS  وغادرت السفينتين الحرية  وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 4200 طن بضائع و390 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الاربع وهي كوين نفرتيتي، بريدج، اور وايلة  . كما شهد ميناء بورتوفيق استقبال  السفينة  SEA WAVE2 علي متنها 300 سيارة بوزن 600 طن قادمة من جدة. 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1435 راكبا بموانيها.
الاحد 9 مارس 2025

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البحر الأحم الجهات المختصة المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية
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