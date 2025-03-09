السكك الحديدية تبدأ حجز قطارات عيد الفطر الثلاثاء المقبل

بدأت الهيئة القومية للسكك الحديدية، الاستعداد لـ عيد الفطر المبارك وبدء طرح تذاكر العيد وسط اجرءات مشددة لمنع التلاعب بالتذاكر ومنع السوق السوداء من خلال العديد من الاجراءات.

مواعيد قطارات العيد

وحددت هيئة السكك الحديدية مواعيد بدء حجز القطارات بمناسبة عيد الفطر المبارك، خلال عطلة عيد الفطر المبارك على خطوط الوجه القبلى اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 11 مارس اعتبارا من الساعة 8 الثامنة صباحا وذلك على النحو التالى:

- يتم الحجز يوم الثلاثاء الموافق 11 مارس للسفر يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس.

- يتم الحجز يوم الاربعاء الموافق 12 مارس للسفر يوم الاربعاء الموافق 26 مارس.

- يتم الحجز يوم الخميس الموافق 13 مارس للسفر يوم الخميس الموافق 27 مارس.

- يتم الحجز يوم الجمعة الموافق 14 مارس للسفر يوم الجمعة الموافق 28 مارس.

- يتم الحجز يوم السبت الموافق 15 مارس للسفر يوم السبت الموافق 29 مارس.

- يتم الحجز يوم الاحد الموافق 16 مارس للسفر يوم الاحد الموافق 30 مارس.

واكدت الهيئة ان ذلك ياتى تسهيلا على المسافرين وخاصة خطوط الوجه القبلى ضمن خطة الهيئة لتشغيل قطارات اضافيه خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

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