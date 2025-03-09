الأحد 09 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

توقيع اتفاقية تعاون بين الأعلى للمستشفيات الجامعية وشركة إيبيكو للأدوية

اتفاقية تعاون بين
اتفاقية تعاون بين الأعلى للمستشفيات الجامعية وشركة إيبيكو

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص لدعم وتطوير المنظومة الصحية بالمستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتحقيق التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية والشركات الوطنية، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتطوير مهارات الكوادر الطبية.

توقيع اتفاقية تعاون بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وشركة إيبيكو للأدوية

في هذا السياق، وقع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية اتفاقية تعاون مع شركة إيبيكو للأدوية، وذلك في إطار دور المجلس في تنظيم وتحسين جودة الرعاية الصحية بالمستشفيات الجامعية، بما يحقق خدمة صحية متميزة يشعر بها المواطن وينال رضاه، واستمرارًا لدعمه لكافة سبل التعاون مع المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في مختلف المجالات التي تساهم في تطوير منظومة المستشفيات الجامعية. كما تعكس الاتفاقية التزام شركة إيبيكو للأدوية بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع، من خلال دعم برامج تدريب مقدمي الخدمة الطبية والتوعية الصحية للمواطنين.

وقع الاتفاقية الدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد كيلاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو).

وأوضح الدكتور عمر شريف عمر أن الاتفاقية تهدف إلى دعم الهوية المؤسسية الوطنية للمستشفيات الجامعية من خلال الإصدارات السنوية لدليل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ودليل المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى تعزيز برامج تطوير قدرات مقدمي الخدمة العلاجية من الأطباء والصيادلة وأطقم التمريض بالمستشفيات الجامعية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد كيلاني أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس المكانة الوطنية لشركة إيبيكو للأدوية كشركة رائدة محليًا وإقليميًا في مختلف المجالات العلاجية، كما يعزز مسؤوليتها الاجتماعية من خلال الشراكة مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لدعم برامج التدريب المختلفة، بما يحقق أفضل النتائج للمرضى، وصولًا إلى تحقيق شراكة مستدامة بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وشركة إيبيكو للأدوية لدعم المرضى ومقدمي الخدمات الطبية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي الاعلي للمستشفيات الجامعية الدكتور أيمن عاشور الخدمات الطبية المقدمة المجلس الاعلى للمستشفيات المجلس الاعلي للمستشفيات الجامعية المستشفيات الجامعية المنظومة الصحية تطوير المنظومة الصحية

مواد متعلقة

فتح باب التقديم لمشروع إنشاء مركز سلامة وأمان الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم العالي

مصر للطيران تلغي رحلاتها إلى فرانكفورت وميونخ وبرلين غدا

خطوات إنهاء إجراءات السفر قبل التوجه إلى المطار

في يوم المرأة العالمي، وزير التعليم العالي يهنئ سيدات المجتمع الأكاديمي

مصر للطيران تلغي رحلاتها إلى ألمانيا بسبب الإضراب

بالورود، مطار القاهرة يحتفي بيوم المرأة العالمي داخل صالات السفر والوصول

معهد بحوث أمراض العيون ينجح في عقد الامتحانات النهائية لإتمام شهادة زمالة كلية الأطباء

التعليم العالي ينظم ملتقى "إدراك" للحوار الطلابي وبناء الوعي الوطني

ads

الأكثر قراءة

قبل الزيادة الجديدة في أسعار البنزين، خطوات تحويل سيارتك إلى الغاز الطبيعي بسهولة

الكشف عن كواليس تدخل محمد صلاح لمنع ليفربول من التغيير أمام ساوثهامبتون

جنرال أمريكي سابق يحذر من أمر خطير للغاية يدفع الدول العربية للحرب مع إسرائيل

إيلون ماسك: ستارلينك العمود الفقري لأوكرانيا وإيقافها سيدمر كييف بالكامل

ربة منزل تطعن شقيق زوجها بمقص في سوهاج

براتب يصل لـ 41 ألف جنيه، فرص عمل للمدرسين في إحدى الدول الخليجية

الشهيد أحمد المنسي، أسطورة الصاعقة التي أرعبت الإرهاب

بعد 85 يومًا، الخلافات تضرب مجلس إدارة اتحاد كرة اليد

منوعات

المزيد

الملك تشارلز يعقد صفقة ملكية بـ300 مليون دولار لشراء راحة زوجته

تسببت في حرق سيارة، ما هي لعبة الخريس المنتشرة بين أطفال الأردن في رمضان؟

اليونسكو تحذر: دولة واحدة في العالم تمنع الفتيات من الذهاب للمدارس

نشطاء مؤيدون لأوكرانيا يطاردون نائب الرئيس الأمريكي ويثيرون الرعب في قلب ابنته

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم السبت 8/3/2025

أسعار السكر اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، غزوة دومة الجندل وأبعادها السياسية والاقتصادية والعسكرية

سبب حذف البسملة من سورة التوبة ومجيئها مرتين في سورة النمل

الإفتاء توضح أنواع الشهداء في الإسلام وأجرهم في الآخرة

المزيد
الجريدة الرسمية