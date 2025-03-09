الأحد 09 مارس 2025
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أخبار مصر

استعلم الآن، مواعيد امتحان وظائف البريد للمتقدمين من الفيوم والبحيرة وجنوب سيناء

بوابة الوظائف الحكومية،
بوابة الوظائف الحكومية، فيتو
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أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم عن إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان الالكتروني للمتقدمين لشغل وظائف أخصائي بريد- أخصائي مكتب بريد- أخصائي خدمة عملاء، بالهيئة القومية للبريد، من محافظات الفيوم وجنوب سيناء والبحيرة

ويمكنهم الاستعلام عن موعدهم المقرر على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/

واهاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالسيدات والسادة المتقدمات والمتقدمين، من المحافظات الأخرى، المتابعة على الموقع الإلكتروني للجهاز والصفحة الرسمية على الفيس بوك، لمعرفة مواعيد الامتحان المزمع عقده.

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