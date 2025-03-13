أجور نجوم إعلانات رمضان، شيرين تتصدر القائمة بـ 50 مليون جنيه، نانسي تشارك محمد صلاح في إعلان شهير بـ 600 ألف دولار، الجسمي والكدواني وروبي ونيللى كريم بالقائمة

يظن البعض أن الأعمال الفنية هي المصدر الأكبر الذي يحصل منه النجوم على الأجور المرتفعة، خاصة مع الطفرة التي شهدتها أجور أبطال الأعمال الدرامية والسينمائية خلال السنوات الماضية، إلا أن الواقع غير ذلك، حيث إن الإعلانات التجارية هي التي تمنح نجومها الأجور الأعلى والأضخم، في الوقت الذي لا يتطلب منهم مجهودًا أو وقتًا مضاعفًا مثلما يحدث في الأعمال الفنية، فيتم تصوير الإعلانات في ثلاثة أو أربعة أيام على الأرجح.

وتكشف فيتو عن أجور نجوم إعلانات رمضان 2025 في السطور التالية.

يأتي على رأس القائمة شيرين عبد الوهاب التي تعود إلى عالم الإعلانات من خلال غنائها الأغنية الدعائية بأحد الإعلانات لإحدى شركات الاتصالات، وتشارك في بطولته مع الفنان ماجد الكدواني وبعض النجوم الشباب، كما تظهر ابنتها معها في الإعلان بالجزء الأخير.

وكشف مصدر مقرب من شيرين عبد الوهاب أنها حصلت على مبلغ مليون دولار مقابل بطولة هذا الإعلان، وهو ما يعادل 50 مليون جنيه، كما حصل الفنان ماجد الكدواني على 500 ألف دولار مقابل هذا الإعلان، وهو ما يعادل 25 مليون جنيه.

أما الفنان أحمد داود الذي يقوم ببطولة إعلان آخر لإحدى شركات الاتصالات، فقد حصل على مبلغ 250 ألف دولار، ما يعادل 12 مليونا و500 ألف جنيه، بينما حصل الفنان حسين الجسمي على مبلغ 100 ألف دولار مقابل تقديم أغنية هذا الإعلان دون الظهور به.

أما الفنانة نانسي عجرم التي تشارك اللاعب محمد صلاح بطولة إعلان تجاري شهير، فقد حصلت على مبلغ 600 ألف دولار مقابل تقديم أغنية الإعلان والظهور به، وهو ما يعادل 30 مليون جنيه.

أما الفنانتان روبي ونيللي كريم فيشتركان في بطولة إعلان ترويجي لإحدى شركات الأجهزة الكهربائية، حيث حصلت كلٌّ منهما على مبلغ 15 مليون جنيه، وتم تصوير الإعلان في ثلاثة أيام متتالية.

وكان للفنان أحمد سعد حضور مميز في إعلانات شهر رمضان الحالي، حيث قدّم أكثر من إعلان تجاري، ظهر خلال أحدها، وقدّم الأغنيات الدعائية لإعلانات أخرى دون الظهور بها، وحصل الفنان أحمد سعد على مبلغ 100 ألف دولار مقابل تقديم أغنية الإعلان دون الظهور به، بينما يتضاعف الأجر ليصبح 250 ألف دولار وهو ما يعادل 12 مليونا و500 ألف جنيه إذا ظهر خلال الإعلان.

ويشارك الفنان محمد حماقي في موسم إعلانات رمضان من خلال إعلان تجاري لأحد البنوك الشهيرة، حيث قدّم أغنية الإعلان وقام ببطولته مقابل 600 ألف دولار ما يعادل 30 مليون جنيه، وشاركه البطولة أيضًا مغني الراب ويجز، الذي حصل على 300 ألف دولار.

وحصل المطرب تامر عاشور على 400 ألف دولار مقابل تقديم إعلان تجاري لأحد البنوك، والذي قدّم أيضًا الأغنية الدعائية للعمل وشارك في بطولة الإعلان.

وهناك عدد من النجوم شاركوا في إعلانات رمضانية دون الحصول على أي مبالغ مالية، وهي الإعلانات الخاصة بالمستشفيات الخيرية والجمعيات وغيرها من المؤسسات التي تقدم خدمات مجانية للمواطنين، حيث قدّم الفنان تامر حسني إعلانًا لأحد المستشفيات الخيرية دون مقابل مادي، وظهر خلال الإعلان عدد كبير من النجوم الذين تبرعوا أيضًا بأجورهم.

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