الأحد 09 مارس 2025
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مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يتوجه إلى فيينا

الدكتورعمرو عثمان
الدكتورعمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، فيتو

يتوجه الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي اليوم الأحد إلى مدينة فيينا بدولة النمسا، للمشاركة في اجتماعات الدورة 68 الشق رفيع المستوى للجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة بمقر مكتب الأمم المتحدة بمشاركة ممثلي غالبية دول العالم،حيث يترأس وفد الصندوق

 

 ومن المقرر أن تفتتح الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات بفيينا  فعاليات الدورة لاجتماعات لجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة.  

جدير بالذكر أنه على مدار السنوات الماضية حقق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نجاحا كبيرا في ملف مراكز علاج وتأهيل مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية وكذلك البرامج الوقائية، حتى أصبحت تجربة مصر من التجارب الرائدة على مستوى الإقليمي، وبدأت العديد من الدول تطلب مساعدة الصندوق في إعداد الخطط والاستراتيجيات لخفض الطلب على المخدرات على غرار التجربة المصرية

 

وعلى مدار الفترة الماضية زار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي العديد من الوفود من دول الإمارات والسعودية والعراق والسودان وسلطنة عمان وغيرها من الدول للاطلاع على تجربة الصندوق إنشاء مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان مجانا وفي سرية تامة وبرامج الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للمتعافين من الإدمان في اإطار تقديم خدمات ما بعد العلاج للحد من الانتكاسة وإعادة دمج المتعافين في المجتمع مره أخرى، وكذلك في الوقاية المبكرة وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

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