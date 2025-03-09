الأحد 09 مارس 2025
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أخبار مصر

القوات المسلحة تنظم معرضًا فنيًّا ومهرجانًا رياضيًّا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم

القوات المسلحة تنظم
القوات المسلحة تنظم معرضًا فنيًا ومهرجانًا رياضيًا

استمرارًا لإحتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم، نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب معرضًا فنيًا ومهرجانًا رياضيًا للمحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الملحقين العسكريين وزوجاتهم وأعضاء الجمعية.


وضم المعرض الفني عددًا كبيرًا من منتجات وإبداعات أعضاء الجمعية في مجالات ( النحت – الخزف – 
الرسم على الزجاج – المصنوعات الجلدية ) وذلك بعد  تدريبهم على أيدى نخبة من المدربين، فضلًا عن توفير كافة المواد الخام اللازمة لإبراز قدراتهم الفنية فى ذلك المجال.

 


كما تضمنت فعاليات المهرجان الرياضى إقامة العديد من المسابقات بين الفرق الرياضية للجمعية لرياضات كرة السلة ورفع الأثقال وتنس الطاولة ومسابقة ألعاب القوى ورياضة الريشة الطائرة والسباحة، وإتسمت المنافسات بالروح الرياضية العالية، كما قدمت الموسيقات العسكرية عدد من العروض الموسيقية والمعزوفات الوطنية، وفى نهاية المهرجان تم توزيع الهدايا التذكارية والكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة.


وخلال الفعاليات أشار اللواء أ ح مدحت عبد العزيز فاوى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب 
إلى أن الجمعية لا تدخر جهدًا فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأعضاء الجمعية من أبطال القوات المسلحة وأسرهم فى كافة المجالات عرفانًا بدورهم الوطنى وتضحياتهم للحفاظ على الوطن وصون مقدساته، مؤكدًا على حرص الجمعية على تنظيم مثل هذه الأنشطة بشكل دورى مع أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية، وذلك ضمن الأنشطة التى تنفذها لاكتشاف وتنمية مواهبهم ومهاراتهم المختلفة.

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