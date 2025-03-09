الأحد 09 مارس 2025
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رياضة

هداف من نوع خاص، محمد صلاح حديث الصحف الإنجليزية بعد ثنائية ساوثهامبتون

محمد صلاح
محمد صلاح

أشادت الصحف الإنجليزية بتألق ‎محمد صلاح في مباراة ‎ليفربول ضد ‎ساوثهامبتون بتسجيل هدفين، ليصل إلى 27 هدفًا في الدوري الإنجليزي، مبتعدًا عن هالاند بفارق 7 أهداف.

 كما عزز ليفربول موقعه في الدوري بوصوله إلى 70 نقطة، بينما يترقب مواجهات حاسمة في دوري الأبطال ونهائي كأس الرابطة.

محمد صلاح حديث الصحف الإنجليزية

وقالو صحيفة انفيلد واتش عن تألق الدولي المصري: "تحسن مستواه في الشوط الثاني، وأصبح ثالث هدافي ليفربول عبر التاريخ."

فيما قال موقع ليفربول عن هداف الريدز: “تواجد في مناطق الخطورة وسجل هدفين بثقة”. بينما قال ليفربول إيكو: "أداء أفضل في الشوط الثاني، ونفذ ركلتي جزاء بثبات".

أما صحفية ديلي إكسبريس: "هدوء وثقة محمد صلاح في تسجيل ركلتي جزاء تمكنه من أن يكون ثالث أفضل هداف في تاريخ الريدز."

وعزز فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفوزه على حساب ضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 3-1 مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 28 من البريميرليج.

أهداف مباراة ليفربول وساوثهامبتون وترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي 

وسجل داروين نونيز هدفا لصالح ليفربول بجانب ثنائية للنجم المصري محمد صلاح، بينما أحرز هدف ساوثهامبتون اللاعب ويل سمولبون.

ورفع ليفربول رصيده إلى 70 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 16 نقطة كاملة عن آرسنال صاحب المركز الثاني.

وخاض ليفربول 29 مباراة في الدوري الإنجليزي مقابل 27 مباراة لعبها آرسنال حتى الآن.

موعد حسم ليفربول للقب الدوري الإنجليزي 

وربما يتوج فريق المدرب الهولندي أرني سلوت باللقب مبكرا حال استمرار نتائجه المميزة في الدوري الإنجليزي.

وبحسب صحيفة "ميرور"، فإن 78 نقطة قد تكون كافية لتتويج ليفربول باللقب وإذا خسر آرسنال مبارياته الأربع المقبلة فقد يتوج سلوت باللقب ضد فولهام في نهاية الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

وإذا تم تقليص الفارق بين ليفربول وآرسنال إلى 13 نقطة، اليوم الأحد، حال فوز الجانرز على مانشستر يونايتد، فسيتم تأكيد تتويج ليفربول باللقب في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من أبريل عندما يستضيف توتنهام هوتسبير، قبل أربع جولات من نهاية الدوري الإنجليزي.

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