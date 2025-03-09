الأحد 09 مارس 2025
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ثقافة وفنون

رسالة خاصة من عزيز الشافعي لشيرين عبد الوهاب

شيرين وعزيز الشافعي
شيرين وعزيز الشافعي

احتفل الفنان والملحن عزيز الشافعي بنجاح أغنيته "أكثر وأكتر" للمطربة شيرين عبد الرهاب، التي واصلت تصدر التريند بأعلى معدل مشاهدات.


وشارك "الشافعي" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، فيديو جمعه بشيرين، وعلق عليه قائلا: "أكتر_و_أكتر منفرده عالقمه رقم 2 يوتيوب حاليًا وفي حتة لوحدها من أول الشهر في التريند، الأغنية الأنجح الموسم ده الحمد لله بشهادة المنافسين والمتابعين بالأرقام.. بالفيديوهات.. باللايكات.. بتفاعل الناس".


وأضاف: "نجاح كبير يليق بالنجمه شيرين عبدالوهاب وبفريق العمل، أيمن بهجت قمر عزيز_الشافعي.. توما".

ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب- مع والدتها في إعلان إحدى شركات المحمول 

ظهرت هنا ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب- مع والدتها في إعلان إحدى شركات المحمول بمصر، خلال الموسم الرمضاني الجاري.

 

وقدّمت شيرين عبد الوهاب، الأغنية الدعائية لـ الإعلان الخاص بإحدى شركات المحمول، وفي نهاية الإعلان ظهرت مع ابنتها «هنا» وهي تحتضنها.

ظهور هنا مع والدتها شيرين عبد الوهاب، جاء بعد غياب امتد لسنوات قليلة، ولوحظ أن ابنة شيرين بدت أكثر نضجا بعدما كبرت.

 

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