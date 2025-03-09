الأحد 09 مارس 2025
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أخبار مصر

براتب يصل لـ 41 ألف جنيه، فرص عمل للمدرسين في إحدى الدول الخليجية

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الأحد، عن توفير 38 فرصة عمل لكوادر مصرية في مجال التدريس للجنسين، وسائقين، ومسجلي شؤون،وكول سنتر، للعمل في إحدى المعاهد التعليمية بالدول الخليجية،براتب شهري يعادل41 ألف جنيه مصري.

وقال الوزير أن هذه الفرص تأتي في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب المصري بالخارج، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج،والإدراة العامة للتشغيل.

 

ودعا الوزير الشباب الذين تتوفر فيهم الشروط تقديم السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي 

وأوضح أن شروط ومميزات هذه الفرص الجديدة أن السن من 25 الى 40 سنة، والمؤهل العلمي بكالوريوس بتقدير جيد فيما فوق،والخبرة العلمية 4 سنوات،واجادة اللغتين العربية والإنجليزية،و مدة التعاقد 3 سنوات،وفترة اختبار 3 أشهر، وضمان صحي، وتوفير سكن ومواصلات وشهر كل عام إجازة سنوية.

وزارة العمل , فيتو 
وزارة العمل , فيتو 

من جانبها قالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن عدد الفرص المطلوبة هي 9 مدرس رياضيات،و3 مدرس فيزياء،و3 مدرس كيمياء،و3 مدرس علوم،و 4 مدرس لغة إنجليزية،4 مدرس لغة عربية و4 سائق،و4 مسجل شؤون،و4 كول سنتر.

كما قالت إن إدارة التشغيل سوف تستقبل السيرة الذاتية من السادة المتقدمين لمدة 5 أيام، من اليوم الأحد الموافق 9-3-2025 وحتى 13-3-2025 وأنه سيتم التواصل مع المرشحين لإجراء الاختبارات لهم تمهيدا لسفرهم.

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