الأحد 09 مارس 2025
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ثقافة وفنون

شادي شامل: قلعت الحلق بسبب انتقادات الناس

شادي شامل
شادي شامل

تحدث الفنان شادي شامل، عن مسلسل “العندليب”، وعن الانتقادات التي لاحقته بسبب ارتدائه الحلق وكيف تعامل معها.

 

وعلق شادي شامل، في تصريحات تلفزيونية على هجوم المخرج جمال عبدالحميد: "يعني إيه مسلسل نصباية، اللي بيقوله ده يدينه مع احترامي ليه، لما هو نصباية عملته ليه؟، ولو أنا مبعرفش أمثل عملت إزاي المسلسل؟، والمسلسل نجح وكسر الدنيا".

وأضاف: "أنا لما جيت أعمل مسلسل العندليب شكلي مكنش له علاقة بـ عبدالحليم حافظ على الإطلاق، وقالولي أنت متنفعش وقولتلهم أنا هعرف أغير شكلي، دي شغلانتنا".

سبب عدم مشاركته في أعمال فنية بعد مسلسل العندليب

 

علق شادي شامل: "ممثلتش بعد العندليب لأني سافرت بعد الثورة وركزت في التلحين، والمنتجين كانوا بيقولوا عايزينك بطل العمل، ولكني بعدت وبدأت أرجع تاني، ولازم الدور يكون مكتوب حلو، ونفسي أعمل دور سايكو معقد، ومعنديش مشكلة أتخلى عن شكلي من أجل دور"

الانتقادات التي تلقاها بسبب ارتدائه الحلق


قال شادي: "بتقبل الانتقاد عادي جدًا ولا بيهمني، وأنا مبركزش مع الانتقادات، وأنا تداركت الموقف لما لقيت هجوم علشان لبست الحلق ومبقتش ألبسه، ولكن بمزاجي مش علشان حد هاجمني".

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الفنان شادي شامل المسلسل جمال عبدالحميد شادي شامل عبدالحليم حافظ

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