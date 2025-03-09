الأحد 09 مارس 2025
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ثقافة وفنون

هنا الزاهد تكشف عن كواليس أحدث أعمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد، صورا من كواليس تصوير أحدث إعلاناتها، ذلك عبر حسابها الرسمي على انستجرام.

 

وخطفت هنا الأنظار كعادتها بجمالها وخفتها، وتألقت بلوك أنيق بفستان أحمر وزينت شعرها بفيونكة من نفس اللون.

 

هنا الزاهد تعلق على كلام أحمد فهمي 
بينما نشرت الفنانة هنا الزاهد رسالة، عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام”، وكتبت عبر خاصية “استوري”: “من لا أخلاق له، لا قيمة له”.

وجاءت رسالة هنا الزاهد، بعد انتهاء حلقة برنامج “رامز إيلون مصر”، وكان الفنان أحمد فهمي، زوجها السابق، ضيفا فيها، والتي سأل فيها رامز جلال، أحمد فهمي، سؤالا بشأن: “من كان صاحب قرار الانفصال فى زيجته الأخيرة من هنا الزاهد؟”؛ ليرد أحمد فهمي أنه كان صاحب قرار الانفصال.

 

وكان وقع الفنان أحمد فهمي، ضحية ثاني حلقات برنامج المقالب "رامز إيلون مصر" الذي يقدمه الفنان رامز جلال على قناة "إم بي سي مصر".

 

أحدث أعمال هنا الزاهد
يُذكر أن أخر اعمالها إقامة جبرية من أحدث إنتاجات Watch It الأصلية، ومن بطولة صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، جلا هشام، محمد دسوقي، حازم إيهاب، عايدة رياض، لطيفة أحمد، إضافة إلى ظهور أحمد حاتم كضيف شرف، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، ويدور في إطار اجتماعي نفسي مشوّق.

 

 

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Watch I الفنان رامز جلال الفنان أحمد فهمي الفنانة هنا الزاهد هنا الزاهد برنامج المقالب برنامج “رامز ايلون مصر”

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