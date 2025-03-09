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ثقافة وفنون

العمالقة يجتمعون، خريطة التلاوات اليوم الأحد 9 رمضان بإذاعة القرآن الكريم

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم.فيتو

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأحد، الموافق 9 رمضان 1446 هجرية، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم مجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / أبو العينين شعيشع وما تيسر من سورة  آل عمران 10ق
 

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورة يونس 30ق
 

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ / محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة القصص 30 ق
 

38: 8 (ص) تلاوة للشيخ / عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سور النصر/ الناس/ الفاتحة/ أول سورة البقرة  15 ق
 

27: 9 (ص) تلاوة للشيخ / محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة الأنفال 10 ق
 

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ / عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة العنكبوت  15 ق
 

12: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / أحمد محمد عامر  وما تيسر من سورتى الأحقاف/ محمد    15ق
 

29: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ /محمد أحمد شبيب وما تيسر من سورة النساء  30ق
 

10: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / راغب مصطفى غلوش  وما تيسر من سورة الحجر 30ق
 

13:14 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / محمود على البنا وما تيسر من سورة الحج  27 ق
 

13:51 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / على محمود وما تيسر من سورة الأنبياء  15 ق
 

17:18( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ / طه الفشنى  وما تيسر من سورتى ق/ الذاريات 41 ق
 

18:15( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ / عبد الباسط عبد الصمد  وما تيسر من سورة الحج  15ق
 

18:39( قرآن بعد المغرب ) تلاوة للشيخ / مصطفى إسماعيل  وما تيسر من سورة مريم  15ق
 

20:35( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمد صديق المنشاوى  وما تيسر من سورة الروم  15ق
 

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / أبو العينين شعيشع وما تيسر من سور الشمس / التين/ العلق 45ق
 

15: 24 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / شعبان الصياد وما تيسر سورة المؤمنون 44ق
 

01:33 (بعد منتصف الليل) للشيخ /أحمد سليمان السعدنى  وما تيسر من سورتى المجادلة والحشر 15ق
 

01:51 (بعد منتصف الليل) للشيخ / عبدالعاطى ناصف  وما تيسر من سورة النحل 15ق
 

02:08 (بعد منتصف الليل) للشيخ / حمدى الزامل وما تيسر من سورة طه 5ق
 

03:01 (بعد منتصف الليل) للشيخ / منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورة يوسف  30ق

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خريطة التلاوات عمالقة التلاوة أبوالعينين شعيشع محمد رفعت محمد صديق المنشاوي عبدالباسط عبدالصمد

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