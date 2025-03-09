العمالقة يجتمعون، خريطة التلاوات اليوم الأحد 9 رمضان بإذاعة القرآن الكريم

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأحد، الموافق 9 رمضان 1446 هجرية، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم مجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / أبو العينين شعيشع وما تيسر من سورة آل عمران 10ق



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورة يونس 30ق



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ / محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة القصص 30 ق



38: 8 (ص) تلاوة للشيخ / عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سور النصر/ الناس/ الفاتحة/ أول سورة البقرة 15 ق



27: 9 (ص) تلاوة للشيخ / محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة الأنفال 10 ق



44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ / عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة العنكبوت 15 ق



12: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / أحمد محمد عامر وما تيسر من سورتى الأحقاف/ محمد 15ق



29: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ /محمد أحمد شبيب وما تيسر من سورة النساء 30ق



10: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورة الحجر 30ق



13:14 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / محمود على البنا وما تيسر من سورة الحج 27 ق



13:51 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / على محمود وما تيسر من سورة الأنبياء 15 ق



17:18( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ / طه الفشنى وما تيسر من سورتى ق/ الذاريات 41 ق



18:15( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ / عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة الحج 15ق



18:39( قرآن بعد المغرب ) تلاوة للشيخ / مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة مريم 15ق



20:35( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة الروم 15ق



15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / أبو العينين شعيشع وما تيسر من سور الشمس / التين/ العلق 45ق



15: 24 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / شعبان الصياد وما تيسر سورة المؤمنون 44ق



01:33 (بعد منتصف الليل) للشيخ /أحمد سليمان السعدنى وما تيسر من سورتى المجادلة والحشر 15ق



01:51 (بعد منتصف الليل) للشيخ / عبدالعاطى ناصف وما تيسر من سورة النحل 15ق



02:08 (بعد منتصف الليل) للشيخ / حمدى الزامل وما تيسر من سورة طه 5ق



03:01 (بعد منتصف الليل) للشيخ / منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورة يوسف 30ق

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