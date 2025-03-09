الأحد 09 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز ميلان وإنتر

إنتر ميلان، فيتو
إنتر ميلان، فيتو

عزز فريق إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفوزه على حساب ضيفه مونزا بنتيجة 3-2، مساء أمس السبت، في الجولة 28 من عمر الكالتشيو.

أهداف مباراة إنتر ميلان ومونزا

تقدم صامويل بيرينديلي لصالح مونزا في الدقيقة 32 ثم أضاف كيتا بالدي الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وسجل إنتر ميلان 3 أهداف عن طريق ماركو أرناوفيتش وهاكان كالهونغولو بجانب لاوتارو مارتينيز في الدقائق 45 و64 و77.

ميلان يستعيد الانتصارات في الدوري الإيطالي 

واستعاد ميلان نغمة الانتصارات على حساب مضيفه ليتشي بنتيجة 3-2 في الجولة ذاتها.

سجل ليتشي ثنائية عن طريق نيكولا كرستوفيتش في الدقيقتين 7 و59 بينما أحرز ميلان 3 أهداف سجلها أنتونيو غالو لاعب ليتشي في الدقيقة 68 وأحرز كريستيان بوليستش ثنائية في الدقيقتين 73 من ضربة جزاء و81.

وحقق ميلان أول انتصار بعد 4 مباريات كما فاز لأول مرة بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا على يد فينورد الهولندي من الملحق الفاصل المؤهل إلى ثمن النهائي.

وتعادل كومو مع ضيفه فينيزيا بنتيجة 1-1 كما تعادل بارما مع ضيفه تورينو بنتيجة 2-2.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي 

وفيما يلي ترتيب الدوري الإيطالي:

إنتر ميلان (61 نقطة)

نابولي (57 نقطة)

أتالانتا (55 نقطة)

يوفنتوس (52 نقطة)

لاتسيو (50 نقطة)

بولونيا (47 نقطة)

فيورنتينا (45 نقطة)

ميلان (44 نقطة)

روما (43 نقطة)

أودينيزي (39 نقطة)

تورينو (35 نقطة)

جنوى (32 نقطة)

كومو (29 نقطة)

كالياري (26 نقطة)

هيلاس فيرونا (26 نقطة)

ليتشي (25 نقطة)

بارما (24 نقطة)

إمبولي (22 نقطة)

فينيزيا (19 نقطة)

مونزا (14 نقطة)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إنتر ميلان الدوري الإيطالي ميلان مونزا ليتشي

مواد متعلقة

إنتر ميلان يتأخر أمام مونزا 1/2 بالشوط الأول في الدوري الإيطالي

ريمونتادا ميلان تقوده للفوز على ليتشي 2/3 في الدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي، يوفنتوس يفوز على فيرونا بثنائية نظيفة

روما يفوز على كومو 2-1 في الدوري الإيطالي
ads

الأكثر قراءة

الكرة الطائرة، الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بكأس السوبر المصري

انخفاض سعر الفراخ اليوم الأحد 9 مارس 2025

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 9 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تعرف على مباريات ربع نهائي كأس مصر

مات أثناء النوم، من هو كارليس مينارو طبيب برشلونة؟

الصاغ علوي ينضم لعصابة الأشقياء لإنقاذ المقبرة في الحلقة الـ 8 من مسلسل النص (فيديوجراف)

نشطاء مؤيدون لأوكرانيا يطاردون نائب الرئيس الأمريكي ويثيرون الرعب في قلب ابنته

من هي "ماري آن" التي استوحى منها مسلسل النص شخصيتها؟

منوعات

المزيد

نشطاء مؤيدون لأوكرانيا يطاردون نائب الرئيس الأمريكي ويثيرون الرعب في قلب ابنته

الآلاف يشاركون في مظاهرات يوم المرأة العالمي بفرنسا (فيديو)

سقوط مأساوي ينهي حياة مؤثرة بلغارية في جبال سنودونيا

اغتصاب جماعي في الهند لمواطنة وسائحة إسرائيلية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم السبت 8/3/2025

أسعار السكر اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

الصاغ علوي ينضم لعصابة الأشقياء لإنقاذ المقبرة في الحلقة الـ 8 من مسلسل النص (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ابتهال رائع للشيخ عبد اللطيف العزب وهدان عن فضل الصلاة في المساجد (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 9 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 9 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية