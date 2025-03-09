ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز ميلان وإنتر

عزز فريق إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفوزه على حساب ضيفه مونزا بنتيجة 3-2، مساء أمس السبت، في الجولة 28 من عمر الكالتشيو.

أهداف مباراة إنتر ميلان ومونزا

تقدم صامويل بيرينديلي لصالح مونزا في الدقيقة 32 ثم أضاف كيتا بالدي الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وسجل إنتر ميلان 3 أهداف عن طريق ماركو أرناوفيتش وهاكان كالهونغولو بجانب لاوتارو مارتينيز في الدقائق 45 و64 و77.

ميلان يستعيد الانتصارات في الدوري الإيطالي

واستعاد ميلان نغمة الانتصارات على حساب مضيفه ليتشي بنتيجة 3-2 في الجولة ذاتها.

سجل ليتشي ثنائية عن طريق نيكولا كرستوفيتش في الدقيقتين 7 و59 بينما أحرز ميلان 3 أهداف سجلها أنتونيو غالو لاعب ليتشي في الدقيقة 68 وأحرز كريستيان بوليستش ثنائية في الدقيقتين 73 من ضربة جزاء و81.

وحقق ميلان أول انتصار بعد 4 مباريات كما فاز لأول مرة بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا على يد فينورد الهولندي من الملحق الفاصل المؤهل إلى ثمن النهائي.

وتعادل كومو مع ضيفه فينيزيا بنتيجة 1-1 كما تعادل بارما مع ضيفه تورينو بنتيجة 2-2.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

وفيما يلي ترتيب الدوري الإيطالي:

إنتر ميلان (61 نقطة)

نابولي (57 نقطة)

أتالانتا (55 نقطة)

يوفنتوس (52 نقطة)

لاتسيو (50 نقطة)

بولونيا (47 نقطة)

فيورنتينا (45 نقطة)

ميلان (44 نقطة)

روما (43 نقطة)

أودينيزي (39 نقطة)

تورينو (35 نقطة)

جنوى (32 نقطة)

كومو (29 نقطة)

كالياري (26 نقطة)

هيلاس فيرونا (26 نقطة)

ليتشي (25 نقطة)

بارما (24 نقطة)

إمبولي (22 نقطة)

فينيزيا (19 نقطة)

مونزا (14 نقطة)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.