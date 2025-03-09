قبل الزيادة الجديدة في أسعار البنزين، خطوات تحويل سيارتك إلى الغاز الطبيعي بسهولة

تستهدف خطة وزارة البترول التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي لتموين السيارات بالغاز الطبيعي وذلك بعد ارتفاع أسعار البنزين بكافة مشتقاته خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تنعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية الشهر القادم لمناقشة الزيادة الجديدة في أسعار الوقود.

زيادة محتملة في أسعار البنزين بكافة أنواعه

وأشارت مصادر بوزارة البترول لـ “فيتو” إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية ستنعقد في الشهر القادم وأن هناك اتجاها لرفع أسعار الوقود بكل مشتقاته، خاصة أن اللجنة بعد الزيادة الأخيرة لأسعار الوقود استقرت على انعقادها بعد ستة أشهر في آخر انعقاد لها والذي تم في شهر أكتوبر من العام الماضي.

وأضاف أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تقوم بتحديد أسعار الوقود وفقا لأسعار البترول العالمية ويتم تحديد الأسعار وفقا للتأثير العالمي لبرميل خام برنت وتغير سعر الدولار.

إقبال من مالكي السيارات على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي



واتجه الكثير من مالكي السيارات إلى تحويل سيارتهم للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بسبب الفجوة الكبيرة بين سعر لتر البنزين ولتر الغاز الطبيعي.

إجراءات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي دون إجراء أي تعديلات على المحرك

وتتضمن عمليات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي الآتى..

1- جميـع السيـارات التـي تعمل بوقود البنـزين يمكــن تحويلهـا للعمـل بالغــاز الطبيعــي.

2- لا يتم إلغـاء وقود البنزين فى حالة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

3- يتم إضافة مكونات مجموعة التحويل دون إجراء أي تعديل بالمحرك.

4- إتاحة تشغيل السيارة باستخدام الغاز طبيعي أو البنزين.

5-لا يوجد تأثير للغاز الطبيعي على السيارات القديمة حيث يتوافر أطقم لتحويل جميع أنواع السيارات.

6- يشترط عمل فحص للسيارات قبل عملية التحويل بحيث لا يتم تحويل السيارات التي تقل كفاءتها الفنية عن 70%.

7-اسطوانة الغاز مصنوعة من الصلب ولايوجد بها أى لحامات ومصممة لتتحمل الضغوط العالية والتصادمات العنيفة.

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