مسلسل أشغال شقة جدا الحلقة 10، دخول أسماء جلال في حالة اكتئاب وهشام ماجد يتعلم الإندونيسية بسبب خادمة

عرضت منصة شاهد الرقمية الحلقة العاشرة من مسلسل الكوميديا العائلي “أشغال شقة جدا”، عقب النجاح المدوي الذي حققه الموسم الأول في رمضان المنصرم، بشهادة الجمهور والعديد من النقاد.

مسلسل أشغال شقة جدا

وتعرض حلقات الموسم الثاني “أشغال شقة جدًّا” يوميًّا في تمام الساعة التاسعة مساء عبر منصة شاهد وقناة MBC مصر… وسرعان ما تصدر المسلسل تريند رقم 1 من حيث نسب المشاهدات بمصر بحسب منصة شاهد للبث الرقمي.

وحل كل من؛ الفنان شريف الدسوقي والممثلة الإندونيسية «أوكي» ضيوفًا على حلقات العمل، وجسد الدسوقي دور عالم آثار فيما جسدت أوكي دور عاملة منزل إندونيسية تعمل بمنزل الدكتور حمدي «هشام ماجد» ومدام ياسمين «أسماء جلال»، ولكن يفشل الاثنان في التواصل الجيد معها بس عدم معرفتهن باللغة الإندونيسية وجهل العاملة باللغة العربية والإنجليزية، فيقرر دكتور حمدي أخذ كورس لتعلم لغة العاملة لرغبته في استمرارها بالمنزل، وفور تعلمه اللغة بشكل جيد يأتي خبر للعاملة ديدي بأن والدها مريض ومضطرة لترك الأعمال المنزلية لديه ويفاجأ الاثنان حمدي وياسمين بأن العاملة البديلة لها هي من الهند.

فيما تدخل مدام ياسمين فى حالة اكتئاب شديدة بسبب شراء والدة زوجها منزلا بجوار منزل الزوجية والتي تجسد دورها الفنانة شيرين.

مسلسل أشغال شقة جدًّا

مسلسل أشغال شقة جدًّا مكون من 15 حلقة، ويعرض عبر قناة mbc مصر ومنصة شاهد.

مسلسل أشغال شقة جدًّا

وتدور قصة الجزء الثاني من المسلسل حول استمرار معاناة حمدي "هشام ماجد" وياسمين "أسماء جلال" مع السيدات اللاتي يستعينون بهنَّ من أجل مساعدتهم في أعمال المنزل وتربية طفليهما.

أبطال مسلسل أشغال شقة جدًّا

المسلسل بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، شيرين، سلوى محمد علي، محمد محمود، حازم إيهاب، أحمد عبد الوهاب، عبد المنعم رياض وانتصار وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.

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