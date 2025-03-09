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رياضة

مارسيليا يخسر أمام لانس 0/1 ويقرب لقب الدوري الفرنسي من باريس سان جيرمان

مارسيليا ولانس، فيتو
مارسيليا ولانس، فيتو

خسر فريق أولمبيك مارسيليا (1/0) على ملعبه ووسط جماهيره أمام لانس، ضمن منافسات الجولة 25 في الدوري الفرنسي لكرة القدم، مساء السبت.

هدف قاتل يقود لانس للفوز على مارسيليا 

وانتزع لانس نقاط المباراة بهدف قاتل، سجله المغربي نيل العيناوي في الدقيقة 94.

ورفع العيناوي رصيده إلى 4 أهداف في الدوري الفرنسي، هذا الموسم، مواصلا التألق بالتسجيل للجولة الثالثة على التوالي، بعدما هز شباك كل من نانت ولوهافر، في الجولتين السابقتين.

وكسر لانس بهذا الفوز سلسلة من 4 هزائم متتالية، ليرفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثامن، ويعزز فرصه في المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة للبطولات الأوروبية.

خسارة مارسيليا تقرب لقب الدوري الفرنسي من باريس سان جيرمان 

أما أولمبيك مارسيليا فقد تجمد رصيده عند 49 نقطة، في المركز الثاني، ليقرب غريمه باريس سان جيرمان من لقب الدوري، بعد ابتعاده في الصدارة بفارق 16 نقطة.

وتلقى مارسيليا خسارته السادسة في الدوري الفرنسي، هذا الموسم، والثالثة له وسط جماهيره في ملعب فيلودروم.

 

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مارسيليا لانس الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان

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