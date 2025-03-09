الأحد 09 مارس 2025
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أخبار مصر

خطوات إنهاء إجراءات السفر قبل التوجه إلى المطار

المسافرون في المطار،
المسافرون في المطار، فيتو

تتيح الشركة الوطنية مصر للطيران، العديد من الخدمات الرقمية لإنهاء إجراءات السفر قبل التوجه إلى المطار، ما يساعد في تسهيل إجراءات السفر واستغلال أمثل للوقت.

 

إنهاء إجراءات السفر من الموبايل

خدمة إنهاء إجراءات السفر من خلال موقع مصر للطيران على الموبايل، وهي الخدمة التي تمنح الركاب (حائزي التذاكر المؤكدة) إمكانية إنهاء إجراءات السفر قبل الوصول إلى المطار والتي من شأنها تسهيل إجراءات المطار وجعلها مريحة وميسرة.

ادخل إلى موقع مصر للطيران ​egyptair.com من خلال الموبايل واختار خدمة إنهاء إجراءات السفر (Check-in ) وسوف تستلم بطاقة الصعود على الموبايل بعد إنهاء.

 

 

 

تتوفر خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت قبل 24 ساعة من موعد الإقلاع المحدد وتنتهي 90 دقيقة قبل موعد المغادرة المحدد بالنسبة لكل المسافرين حاملي التذاكر إلكترونية.

تتاح خدمة إنهاء إجراءات السفر في الوقت الراهن للركاب حائزي التذاكر الإلكترونية المؤكدة الحجز على الرحلات المغادرة من مطار القاهرة إلى جميع الوجهات الداخلية ( داخل جمهورية مصر العربية) فقط.

 

يمكن التوجه مباشرة لبوابات الصعود إلى الطائرة في حالة حمل الأمتعة اليدوية فقط أما الركاب حاملي الأمتعة والحقائب فيتعين عليهم التوجه إلى كاونتر مصر للطيران الخاص بتسليم الأمتعة قبل ساعة على الأقل من وقت المغادرة.

تغلق البوابات 30 دقيقة قبل موعد الإقلاع، يرجى التأكد من وصولك إلى بوابة الصعود قبل 45 دقيقة من موعد إقلاع الرحلة ليتم الانتهاء من الإجراءات الأمنية.

في حالة استخدام استراحة الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، تقدم بطاقة الصعود المطبوعة أو على شاشة الموبايل لموظف الاستقبال.

يجب تقديم بطاقة الصعود مع بطاقة شخصية بها صورة فوتوغرافية كإثبات شخصي للجهات الأمنية ولموظفي خدمات العملاء بالمطار.

حجز المقاعد

يمكنك اختيار مقعدك المفضل على رحلات مصر للطيران الدولية أثناء الحجز أو بعد الحجز، ويمكن اختيار المقاعد مجانًا في الحالات التالية:

السفر على الدرجة السياحية بأسعار الفئة السياحية المرنة.
السفر على درجة رجال الأعمال
أعضاء برنامج المسافر الدائم Platinum Frequent Flyer
أثناء إجراءات إنهاء السفر.

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