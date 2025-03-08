عامر التوني الحاضر الغائب بحفل التنورة التراثية في ليالي رمضان (صور وفيديو)

قدمت فرقة التنورة التراثية أولى حفلاتها بشهر رمضان المبارك بمركز إبداع قبة الغوري مساء اليوم، ضمن برنامج فعاليات صندوق التنمية الثقافية للاحتفال بالشهر المعظم.

و بمصاحبة الآلات الموسيقية الشعبية (الربابة، السلامية، والمزمار، والصاجات والطبلة ) والإنشاد الديني، قدمت فرقة التنورة التراثية، عروضها التى تتميز بطابع فريد حيث تعتمد على الحركات الدائرية وتنبع من الحس الإسلامي الصوفي الذي له أساس فلسفي ودلالى يرجع فى جوهره إلى المفهوم المولوى القائل بأن الحركة فى الكون تبدأ من نقطة وتنتهى عند ذات النقطة، وأن الحركة لذلك تكون دائرية، وعندما يدور راقص التنورة (اللفيف) حول نفسه فكأنه الشمس يلتف حوله الراقصون (الحناتية) وكأنهم الكواكب، أما الغناء المصاحب فهو الدعاء إلى الله ومديح النبى محمد «صلى الله عليه وسلم» والأولياء الصالحين وبعض الأغانى والمواويل عن موضوعات شعبية تدور حول الصداقة والسلام والكرم والمحبة والحكمة بين الناس.

فرقة التنورة

جدير بالذكر أن فرقة التنورة التراثية تأسست في عام 1988، بمقر قصر الغورى للتراث، وهو قصر متخصص في إحياء الأشكال التراثية الفنية التي اندثرت، وهي إحدى الفرق التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة وتقدم عروضها في مركز إبداع قبة الغوري.

وناحية أخرى ظهر المنشد الراحل الدكتور عامر التوني مدير مركز الإبداع بقبة الغوري السابق، ومؤسس فرقة (المولوية المصرية)، حيث نظم صندوق التنمية الثقافية أمسية لتأبين الراحل على نفس مسرح قبة الغوري، والذي شارك فيها مجموعة كبيرة من محبيه وجمهوره.

وأشاد المعماري حمدي السطوحي رئيس صندوق التنمية الثقافية، بالتجربة الهامة "للتوني" في الانشاد المولوي، واصفًا إياه بالفنان البسيط صاحب البصمة العميقة العابرة للأزمنة، حيث ظل مهمومًا بتقديم رسالته لجمهوره.

ثم قدم أعضاء فرقته (المولوية المصرية) عرضًا فنيًا مصاحبًا لتسجيل غنائي بصوت الفنان الراحل من البومه الاخير" يا مليحا".

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