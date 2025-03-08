حملة مكبرة للقضاء على ظاهرة البناء المخالف بغرب الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بحى غرب محافظة الإسكندرية اليوم، حملة مكبرة للقضاء على ظاهرة البناء المخالف بنطاق الحى.

وفقًا لتوجيهات الفريق احمد خالد حسن سعيد محافظ الاسكندرية بشأن مواصلة الجهود على مدار اليوم للقضاء علي أي مخالفات والتصدي بحزم لأي مخالفة وفرض هيبة الدولة.



كلفت المهندسة زينب السيد رئيس حي غرب بتنفيذ حملة فورية لإزالة في المهد لأعمدة مخالفة بدون ترخيص بالدور السابع علوي بالعقار ٦٧ شارع الأهوازي بمنطقة الورديان.

وعلى الفور انتقلت الإدارات المختصة بالحي وتم إزالة الأعمال المخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وجاء ذلك بوجود الإدارة الهندسية والمتابعة الميدانية واشغال الطريق بالحي.

هذا وقد شددت رئيس الحي علي التصدي بحزم وقوة وعدم التهاون في مواجهة أي مخالفة ورصدها وإزالتها فورا وفي المهد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.