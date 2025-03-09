بورصة مطربى الشعبى والمهرجانات فى دراما رمضان.. رحمة محسن تحصل على نصف مليون جنيه فى «فهد البطل».. وصاصا يحصل على أجره بالدولار

يبدو أن مطربى المهرجانات والشعبي، يحصدون مكاسب غير متوقعة من دراما رمضان 2025، وذلك من خلال المشاركة فى العديد من الإعلانات التجارية للترويج لبعض المنتجات، بالإضافة إلى غناء تترات المسلسلات، وتقديم الأغانى ضمن أحداث المسلسلات، وهو ما ترصده “فيتو”، بخلاف الكشف عن الأجور التى وصلت لنصف مليون جنيه، مقابل غناء تترات البداية والنهاية، وتسجيل أغانى خاصة لبعض الأحداث.

كانت أولى مفاجآت ماراثون دراما رمضان 2025، هى المطربة الشعبية، رحمة محسن، التى أعلنت مشاركتها فى مسلسل “فهد البطل”، بطولة الفنان أحمد العوضي، والتى قدمت ثلاث أغاني، ضمن أحداث المسلسل. وكشف مصدر لـ”فيتو” كواليس تقاضى “رحمة” ما يقرب من نصف مليون جنيه، مقابل هذه الأغاني.

أما أبرز المفاجآت، فهو مشاركة مطرب المهرجانات عصام صاصا، الذى قدم أغنية مسلسل “ولاد الشمس”، والذى علمت “فيتو” أنه تقاضى ما يقرب من 800 ألف جنيه، ولكن المفاجأة كانت اشتراطه تقاضى أجره بالدولار الأمريكي، بالإضافة إلى تقاسم أرباح الأغنية عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”. وبعد الكثير من المفاوضات، تقاضى “صاصا” نصف أجره بالجنيه المصري، والنصف الآخر بالدولار، من خلال أرباح اليوتيوب.

ودخل المطرب الشعبي، أحمد شيبة، ضمن المنافسة القوية لماراثون دراما رمضان 2025، ولكن هذا العام عن طريق بوابة الفنان أحمد العوضي، الذى وصفه فى تصريحاته بـ “وش السعد”، بعد نجاح مشاركته فى مسلسل “حق عرب” عام 2024، والذى قدم تتر المسلسل. وحرص “شيبة” على التنازل عن نصف أجره مقابل تقديم رباعيتين مقابل 3 آلاف جنيه، وتقديم تنازل كامل عن الحقوق الصوتية لصالح شركة الإنتاج الخاصة بالمسلسل. لكن لم يكتفِ “شيبة” بالمشاركة فى دراما رمضان، ليفاجئ الجميع بتقديم إعلان شهير لأحد منتجات المأكولات السريعة، برفقة مطرب المهرجانات، أوكا، الذى تقاضى أجرًا وصل إلى 600 ألف جنيه، بحسب أحد المصادر المقربة من الثنائي.

أما عن أبرز المفاجآت، التى شهدها الماراثون الرمضاني، فهو دخول خماسى الشعبي، عبد الباسط حمودة، وشيبة والليثي، وشاكوش وعمر كمال، فى أغنية كاملة، بمسلسل “أش أش”، وهو ما تساءل الجمهور عن سر هذه التوليفة، حيث أكد مصدر لـ”فيتو” أن الفكرة جاءت من خلال المخرج محمد سامي، الذى طلب تقديمهم أغنية مشتركة.

وقال مصدر لـ”فيتو” أن أجور الخماسى فى المسلسل، كانت متساوية، ولم يتقاضَ مطرب أجرًا أعلى من الآخر، حيث أكد على أن أجر المطرب الواحد لم يتخطَ 250 ألف جنيه. وكشف مصدر لـ”فيتو” التفاصيل الكاملة لأزمة “ديجيتال” الأغاني، التى اعترض عليها عدد كبير من نجوم الفن أثناء توقيع عقود المسلسلات، حيث أكد أن مطربى المهرجانات والشعبى يريدون تقاضى الأرباح من الأغانى بعد نشرها عبر منصات القنوات الفضائية الرسمية، وهو ما رفضه المنتجون خلال الفترة الماضية.

وأكد أن سر ارتفاع أجورهم فى ماراثون دراما رمضان 2025، هو رفض شركات الإنتاج تقاسم أرباح الأغانى معهم، والحصول على توقيع خاص بالتنازل عن كافة حقوق الأغنية.

وكانت من ضمن مفاجآت ماراثون رمضان، هو مؤدى المهرجانات الشهير بـ”إسلام كابونجا”، الذى شارك لأول مرة بأغنية فى مسلسل “أهل الخطايا”، الذى يجسد بطولته الفنان جمال سليمان والفنانة رانيا يوسف.

وقال المصدر لـ”فيتو” إن كابونجا حصل على 150 ألف جنيه، مقابل كلمات وألحان وغناء الأغنية، بالإضافة إلى تصويرها كفيديو ضمن أحداث المسلسل.

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