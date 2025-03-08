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رياضة

بـ 9 لاعبين، ألافيس يفوز على فياريال في الدوري الإسباني

ألافيس وفياريال،
ألافيس وفياريال، فيتو

فاز فريق ديبورتيفو ألافيس، على ضيفه فياريال، بهدف نظيف، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

 

ترتيب ألافيس وفياريال في الدوري الإسباني 

ورفع ديبورتيفو ألافيس رصيده إلى 26 نقطة في المركز 17، بفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط.

وتجمد رصيد فياريال عند 44 نقطة في المركز الخامس، بفارق 4 نقاط خلف أتلتيك بيلباو صاحب المركز الرابع. 

 

أهداف مباراة ألافيس وفياريال وحالتي الطرد 

وسجل مانويل سانشيز دي لا بينا، هدف المباراة الوحيد لديبورتيفو ألافيس، الذي تعرض لاعبه مانويل سيفيرا للطرد في الدقيقة 58. 

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، تعرض لاعب آخر من ألافيس، وهو أنطونيو بلانكو، للطرد، ليكمل الفريق المباراة بتسعة لاعبين، لكن ذلك لم يؤثر على فوزه بالمباراة.

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