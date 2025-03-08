ريمونتادا ميلان تقوده للفوز على ليتشي 2/3 في الدوري الإيطالي
انتهت مباراة ليتشي ضد ميلان بنتيجة 3-2 لميلان، في المباراة التي جرت على ملعب فيا دل ماري، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة 28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
سجل أهداف ميلان: أنتونينو جالو بالخطأ في مرماه وكريستيان بوليسيتش هدفين في الدقائق 68 و73 و81، بينما سجل هدفي ليتشي اللاعب نيكولا كرستوفيتش في الدقيقتين 7 و59.
تشكيل ليتشي ضد ميلان
حراسة المرمى: فلاديميرو فالكوني.
خط الدفاع: فريدريك جولبيرت، فيدريكو باسكيروتو، جابي جيان، أنتونينو جالو.
خط الوسط: لاسانا كوليبالي، ثورير يوهان هيلجاسون، ميدون بريشا.
خط الهجوم: تيتي مورينتي، سانتياجو بيروتي، نيكولا كرستوفيتش.
تشكيل ميلان أمام ليتشي
حراسة المرمى: ماركو سبورتيلو.
خط الدفاع: كايل والكر، ماتيو جابيا، مالك ثياو، ثيو هيرنانديز، أليكس خيمينيز.
خط الوسط: وارين بوندو، يونس موسى '75، تيجاني رايندرز.
خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش، سانتياجو خيمينيز.
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