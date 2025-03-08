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رياضة

ريمونتادا ميلان تقوده للفوز على ليتشي 2/3 في الدوري الإيطالي

ميلان وليتشي، فيتو
ميلان وليتشي، فيتو

انتهت مباراة ليتشي ضد ميلان بنتيجة 3-2 لميلان، في المباراة التي جرت على ملعب فيا دل ماري، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة 28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل أهداف ميلان: أنتونينو جالو بالخطأ في مرماه وكريستيان بوليسيتش هدفين في الدقائق 68 و73 و81، بينما سجل هدفي ليتشي اللاعب نيكولا كرستوفيتش في الدقيقتين 7 و59.

 

تشكيل ليتشي ضد ميلان 

حراسة المرمى: فلاديميرو فالكوني.

خط الدفاع: فريدريك جولبيرت، فيدريكو باسكيروتو، جابي جيان، أنتونينو جالو.

خط الوسط: لاسانا كوليبالي، ثورير يوهان هيلجاسون، ميدون بريشا.

خط الهجوم: تيتي مورينتي، سانتياجو بيروتي، نيكولا كرستوفيتش.

تشكيل ميلان أمام ليتشي 

حراسة المرمى: ماركو سبورتيلو.

خط الدفاع: كايل والكر، ماتيو جابيا، مالك ثياو، ثيو هيرنانديز، أليكس خيمينيز.

خط الوسط: وارين بوندو، يونس موسى '75، تيجاني رايندرز.

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش، سانتياجو خيمينيز.

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