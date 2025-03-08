السبت 08 مارس 2025
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رياضة

مهاجم فياريال المخضرم ضمن اهتمامات الدوري السعودي

جيرارد مورينو، فيتو
جيرارد مورينو، فيتو

يرغب أحد أندية الدوري السعودي في التعاقد مع مهاجم مميز من الليجا، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بحسب تقرير صحفي.

 

جيرارد مورينو على رادار الدوري السعودي 

فقد ذكر موقع "Fichajes" الإسباني، اليوم السبت، أن المهاجم المخضرم جيرارد مورينو، لاعب فياريال، بات مرشحا للانتقال إلى أحد أندية دوري روشن، دون الكشف عن هوية النادي الساعي لضمه.

وقد يكون مورينو، البالغ من العمر 32 عاما، منفتحا على خوض تجربة جديدة خارج الدوري الإسباني، بعدما لعب سابقا لريال مايوركا وإسبانيول، النادي الذي بدأ مسيرته في صفوفه.

أرقام جيرارد مورينو هذا الموسم مع فياريال 

وبسبب الإصابة، اكتفى مورينو بالمشاركة في 13 مباراة هذا الموسم مع فياريال، على مستوى الليجا وكأس ملك إسبانيا، سجل خلالها 3 أهداف وصنع واحدا.

وينتهي عقد اللاعب مع "الغواصات الصفراء" في صيف 2027، إلا أنه قد يرحل بنهاية الموسم الجاري وفقا لتقارير صحفية، خاصة مع الاهتمام السعودي به.

وخلال مسيرته، سجل مورينو 184 هدفا في 471 مباراة، وصنع 64 هدفا، فيما تبلغ قيمته السوقية – وفقا لموقع "ترانسفير ماركت"، نحو 5 ملايين يورو.

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جيرارد مورينو فياريال مورينو الدوري السعودي الدوري الإسباني

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