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رياضة

الدوري الإنجليزي، كريستال بالاس يخطف فوزا قاتلا أمام إبسويتش تاون بهدف نظيف

فريق كريستال بالاس،
فريق كريستال بالاس، فيتو

الدوري الإنجليزي، انتهت مباراة كريستال بالاس أمام إبسويتس تاون بفوز كريستال بالاس بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد سلهارست بارك، ضمن مواجهات الجولة الـ28 من الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج”.

سجل هدف الفوز لفريق كريستال بالاس سجله اللاعب إسماعيلا سار في الدقيقة 83 

 

تشكيل كريستال بالاس أمام إبسويتش تاون

حراسة المرمى: آشلي بالمر.

خط الدفاع: دارا أوشيا، لوك وولفندين، جاكوب جريفز.

خط الوسط: إسبينولا، كالفين فيليبس، كاجوست، ليف ديفيز.

خط الهجوم: ليام ديلاب، جاك كلارك، جادين بيداس.

 

تشكيل إبسويتش تاون أمام كريستال بالاس

 غاب الدولي المصري سام مرسي قائد فريق إبسويتش تاون عن تشكيلة فريقه الأساسية أمام كريستال بالاس، حيث تواجد على دكة البدلاء 

 

ودخل فريق إبسويتس تاون مباراته أمام كريستال بالاس بتشكيل مكون من:

دخل كريستال بالاس المباراة وعينه على تحقيق الانتصار لمواصلة نتائجه الإيجابية منذ بداية العام الجديد، بينما يبحث إبسويتش تاون عن ثلاث نقاط ثمينة تخرجه من مناطق الهبوط.

 

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي 

 بهذه النتيجة يحتل كريستال بالاس المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، ويعيش الفريق فترة رائعة تحت قيادة المدرب أوليفر جلاسنر، حيث حقق 9 انتصارات وتعادل في لقاء واحد من آخر 11 مباراة لعبها في مختلف المسابقات.

أما إبسويتش تاون، فيعاني في قاع الترتيب، حيث يحتل المركز الثامن عشر برصيد 17 نقطة، ولم يحقق الفريق أي انتصار في الدوري منذ بداية عام 2025، وهو ما يزيد من صعوبة مهمته في البقاء في البريميرليج في الموسم المقبل 

 

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