الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين كريستال بالاس وإبسويتش تاون في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، انتهى الشوط الأول من مباراة كريستال بالاس أمام إبسويتس تاون ب….، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على استاد سلهارست بارك، ضمن مواجهات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”

تشكيل كريستال بالاس أمام إبسويتش تاون

حراسة المرمى: آشلي بالمر.

خط الدفاع: دارا أوشيا، لوك وولفندين، جاكوب جريفز.

خط الوسط: إسبينولا، كالفين فيليبس، كاجوست، ليف ديفيز.

خط الهجوم: ليام ديلاب، جاك كلارك، جادين بيداس.

تشكيل إبسويتش تاون أمام كريستال بالاس

غاب الدولي المصري سام مرسي قائد فريق إبسويتش تاون عن تشكيلة فريقه الأساسية أمام كريستال بالاس، حيث تواجد على دكة البدلاء

ودخل فريق إبسويتس تاون مباراته أمام كريستال بالاس بتشكيل مكون من:

دخل كريستال بالاس المباراة وعينه على تحقيق الانتصار لمواصلة نتائجه الإيجابية منذ بداية العام الجديد، بينما يبحث إبسويتش تاون عن ثلاث نقاط ثمينة تخرجه من مناطق الهبوط.

ترتيب الفريقين في الدوري الانجليزي

يحتل كريستال بالاس المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة، ويبتعد بفارق 6 نقاط عن المراكز العشرة الأولى ويعيش الفريق فترة رائعة تحت قيادة المدرب أوليفر جلاسنر، حيث حقق 8 انتصارات وتعادل في لقاء واحد من آخر 11 مباراة لعبها في مختلف المسابقات.

أما إبسويتش تاون، فيعاني في قاع الترتيب، حيث يحتل المركز الثامن عشر برصيد 22 نقطة، ويبتعد بفارق 5 نقاط عن مراكز الأمان لم يحقق الفريق أي انتصار في الدوري منذ بداية عام 2025، وهو ما يزيد من صعوبة مهمته أمام كريستال بالاس، خاصة خارج أرضه.

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